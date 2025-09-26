up pradhan loses his temper after not being invited to a naming ceremony in village shoots killed father of the child यूपी: बेटे के नामकरण में नहीं बुलाने पर प्रधान गुस्से से हुआ बेकाबू, पिता को गोली से उड़ाया, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsup pradhan loses his temper after not being invited to a naming ceremony in village shoots killed father of the child

यूपी: बेटे के नामकरण में नहीं बुलाने पर प्रधान गुस्से से हुआ बेकाबू, पिता को गोली से उड़ाया

गांव में एक शख्स के बेटे का नामकरण संस्कार था। आयोजन में गांव के तमाम लोगों को न्यौता मिला था लेकिन प्रधान को नहीं बुलााया गया। इसी बात को लेकर प्रधान इतना भड़का कि आयोजन वाले घर पर पहुंच गया। उसने दरवाजे से खींचकर उस युवक को तीन गोलियां मार दीं जिसके बेटे का नामकरण संस्कार था।

Ajay Singh संवाददाता, शाहजहांपुरFri, 26 Sep 2025 10:03 AM
share Share
Follow Us on
यूपी: बेटे के नामकरण में नहीं बुलाने पर प्रधान गुस्से से हुआ बेकाबू, पिता को गोली से उड़ाया

यूपी के शाहजहांपुर में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक गांव के प्रधान को नामकरण संस्कार में नहीं बुलाए जाने पर इतना गुस्सा आया कि उसने जिस बच्चे का नामकरण था उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक को दरवाजे से खींचकर तीन गोलियां मार दी गईं। लहूलुआन युवक को लोग आनन-फानन में मेडिकल कॉलेज ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मारे गए शख्स के रिश्तेदारों और मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने प्रधान को पकड़कर जमकर पीटा। पुलिस पिटाई से घायल प्रधान को भी नजदीकी अस्पताल ले गई जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

प्रधान की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। मामला शाहजहांपुर के तिलहर थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव का है। गुरुवार की आधी रात को यह घटना घटी। बताया जा रहा है कि गांव में एक शख्स के बेटे का नामकरण संस्कार था। इस आयोजन में गांव के तमाम लोगों को न्यौता मिला था लेकिन प्रधान को नहीं बुलााया गया। इसी बात को लेकर प्रधान इतना भड़का कि आयोजन वाले घर पर पहुंच गया। उसने दरवाजे से खींचकर उस युवक को तीन गोलियां मार दीं जिसके बेटे का नामकरण संस्कार था।

ये भी पढ़ें:रंजिश में महिला लाठी-डंडों से की पीटकर हत्या, हाथापाई में चार अन्य गंभीर घायल

प्रधान द्वारा की गई इस वारदात से समारोह में मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। कुछ लोग लहूलुहान युवक को लेकर अस्पताल की ओर भागे। वहीं मौके पर मौजूद युवक के रिश्तेदारों और कुछ अन्य लोगों ने प्रधान को दबोच लिया।

गुस्साए लोगों ने प्रधान को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। इसी दौरान किसी ने पुलिस को भी सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रधान को हिरासत में ले लिया। घायल प्रधान को पुलिस नजदीकी अस्पताल ले गई जहां हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। पुलिस ने प्रधान को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं शाहजहांपुर के एसपी राजेश द्विवेदी और एसपी ग्रामीण दीक्षा भवरे अरुण ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया और लोगों से वारदात के बारे में जानकारी हासिल की।

ये भी पढ़ें:अपार्टमेंट-टाउनशिप-बिल्डिंग के 2044 नक्शे होंगे रद्द, यूपी की राजधानी में ऐक्शन

क्या बोली पुलिस

पुलिस का कहना है कि मामले में संबंधित लोगों से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

UP Top News Up News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |