पोस्टपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को राहत, अब चार किस्तों में दे सकेंगे सिक्योरिटी मनी

स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को पोस्टपेड करने के बाद अब सिक्योरिटी मनी वसूलने की तैयारी हो रही है। हालांकि इस बीच यूपीपीसीएल ने उपभोक्ताओं को एक राहत दी है। सिक्योरिटी मनी एकमुश्त न जमा कराकर चार किस्तों में मासिक बिल के साथ ली जाएगी।

UP News: स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को पोस्टपेड करने के बाद अब सिक्योरिटी मनी वसूलने की तैयारी हो रही है लेकिन यूपीपीसीएल ने उपभोक्ताओं को एक राहत दी है। उनसे सिक्योरिटी मनी एकमुश्त न जमा कराकर चार किस्तों में मासिक बिल के साथ ली जाएगी। इससे उनके बिल पर भार नहीं पड़ेगा। दरअसल उपभोक्ताओं के पोस्टपेड मीटर कनेक्शनों को जब केस्को ने प्रीपेड किया था तो उनकी सिक्योरिटी मनी वापस कर दी गई थी। यह वापसी उनके बिजली खपत के बैलेंस में समायोजित की गई थी। इसीलिए अब जब दोबारा प्रीपेड मीटरों को पोस्टपेड किया गया है तो सिक्योरिटी मनी को चार किस्तों में वसूलने का फैसला लिया गया है। 10 जुलाई को आए बिल में पहली किस्त अदा होगी और अक्तूबर में आए बिल में अंतिम किस्त ली जाएगी।

सिक्योरिटी मनी एक बार ही वसूली जाती है। सुविधा के लिए इसे चार किस्तों में वसूला जा रहा है लेकिन सिक्योरिटी मनी जमा होने के बाद इसे किसी बिल में नहीं जोड़ा जाता है। यह उपभोक्ताओं की अपनी राशि होती है। कनेक्शन बंद कराने यह राशि उपभोक्ता को वापस की जाती है। स्थायी विच्छेदन कराने पर फाइनल बिल में इसे घटा दिया जाता है। पोस्टपेड स्मार्ट मीटरों की सिक्योरिटी मनी स्वीकृत भार और घरेलू, कॉमर्शियल और औद्योगिक श्रेणी के हिसाब से ली जाती है। घरेलू श्रेणी में दो किलोवाट तक के कनेक्शन पर प्रति किलोवाट 300 रुपये, तीन किलोवाट के ऊपर के कनेक्शन लोड पर 400 रुपये प्रति किलोवाट, कॉमर्शियल कनेक्शन पर एक हजार रुपये रुपये प्रति किलोवाट और लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के लिए लिए जाने वाले कनेक्शन में सिक्योरिटी मनी दो हजार रुपये प्रति किलोवाट तय है।

केस्को के मीडिया प्रभारी व एक्सईएन देवेंद्र वर्मा ने बताया कि प्रीपेड से पोस्टपेड किए गए स्मार्ट मीटर धारकों को वापस की गई सिक्योरिटी मनी वापस जमा कराई जाएगी। इसके लिए उन्हें चार किस्तों में बिल के साथ लिए जाने का यूपीपीसीएल ने निर्देश दिए हैं।

इतनी बनेगी आपकी सिक्योरिटी मनी मान लीजिए आपका दो किलोवाट का कनेक्शन है तो 300 रुपये के हिसाब से सिक्योरिटी मनी 600 रुपये बनती है। अब इसे चार महीनों के बिल में हर माह 150 रुपये लिए जाएंगे। तीन किलोवाट या इससे अधिक लोड पर 400 प्रति किलोवाट सिक्योरिटी मनी है। तीन किलोवाट की सिक्योरिटी मनी 1200, चार किलोवाट की 1600 और पांच किलोवाट की 2000 रुपये होगी। इसे भी चार किस्तों में लिया जाएगा। कारोबार के लिए लिए कनेक्शन में दो किलोवाट की दो हजार, तीन किलोवाट की तीन हजार के हिसाब से होगी। इसे भी चार किस्तों में वसूला जाएगा।