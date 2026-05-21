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छह बार अनीता, पांच बार पूजा, चार बार पूनम...; अब सपा ने जारी किया अपने 'SIR' का डेटा, ECI से की यह बड़ी मांग

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपना ‘SIR’ किया है और उसका डेटा जारी कर मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी का दावा किया है। सपा के अनुसार एक ही नाम के कई फर्जी वोटर लिस्ट में शामिल हैं।

छह बार अनीता, पांच बार पूजा, चार बार पूनम...; अब सपा ने जारी किया अपने 'SIR' का डेटा, ECI से की यह बड़ी मांग

उत्तर प्रदेश में चुनावी विसात बिछने के साथ ही समाजवादी पार्टी (सपा) ने एक नया डिजिटल और तकनीकी मोर्चा खोल दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी ने अपने विशेष विंग द्वारा तैयार किया गया 'SIR' यानी विशेष मतदाता पुनरीक्षण का चौंकाने वाला डेटा सार्वजनिक किया है। सपा का दावा है कि उनके इस डेटा इन्वेस्टिगेशन में मतदाता सूची (Voter List) के भीतर भारी गड़बड़ियां और फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है, जहां एक ही नाम और पते पर कई-कई बार वोट दर्ज हैं। सपा ने सबूतों के साथ बताया है कि मतदाता सूची में किस तरह से अभी भी गड़बड़ियां है। वोटर लिस्ट में एक ही पेज पर छह बार अनीता, पांच बार पूजा और चार बार पूनम जैसे नामों की फर्जी पुनरावृत्ति की गई है।

सपा प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

इस गंभीर तकनीकी डेटा के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने लखनऊ स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) उत्तर प्रदेश के कार्यालय पहुंचकर एक आधिकारिक ज्ञापन सौंपा। सपा ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से मांग की है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अविलंब एक विशेष अभियान चलाया जाए। इस अभियान के तहत मतदाता सूची में दर्ज सभी डुप्लीकेट (फर्जी) मतदाताओं, मृत हो चुके नागरिकों, लंबे समय से अनुपस्थित और दूसरे स्थानों पर शिफ्ट हो चुके मतदाताओं के नामों को तत्काल सूची से पूरी तरह हटाया जाए।

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विधानसभा चुनाव 2027 को निष्पक्ष बनाने की कवायद

सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्भीक माहौल में संपन्न कराने के लिए वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण बेहद जरूरी है। सपा का आरोप है कि अगर समय रहते इन डुप्लीकेट और शिफ्टेड नामों को मतदाता सूची से बाहर नहीं किया गया, तो आगामी चुनावों में मतदान प्रभावित हो सकता है। सपा के इस 'SIR' डेटा वार के बाद राज्य के राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है।

एसआईआर के बाद भी बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट में त्रुटियां

प्रदेश में 403 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रो में 1 लाख 77 हजार 516 पोलिंग बूथों पर 27 अक्टूबर 2025 से लेकर 166 दिन तक SIR प्रक्रिया के बाद 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अन्तिम मतदाता सूची में सभी विधान सभाओं में प्रत्येक बूथ पर बड़ी संख्या में डुप्लीकेट मतदाता, मृतक मतदाता, अनुपस्थित मतदाता, शिफ्टेड मतदाता के नाम दर्ज हैं। भारत निर्वाचन आयोग के शाफ्टवेयर पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।

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मैनपुरी 108-भोगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में 4379 से अधिक मतदाताओं का नाम डुप्लीकेट के रूप में दर्ज है। 107-मैनपुरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में 4377 से अधिक मतदाताओं का नाम डुप्लीकेट के रूप में दर्ज है। 109-किशनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 4692 से अधिक मतदाताओं का नाम डुप्लीकेट के रूप में दर्ज है।

110-करहल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 5776 मतदाताओं का नाम डुप्लीकेट के रूप में दर्ज है। एक ही मतदाता का नाम 6 बार से अधिक, 5 बार से अधिक, 4 बार से अधिक, 3 बार से अधिक, 2 बार दर्ज है।

इसी तरह श्रावस्ती 290-श्रावस्ती विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में बडी संख्या में मतदाताओं के नाम डुप्लीकेट के रूप में दर्ज है। तथा 289-भिनगा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम तथा 223-झाँसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में बडी संख्या में मृतक मतदाताओं के नाम दर्ज है।

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कहां क्या अनियमितताएं

मैनपुरीः 108-भोगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के पोलिंग बूथ संख्या 252 के मतदाता क्रम संख्या क्रमशः 347, 354, 355, 356, 357, 358 पर मतदाता अनीता पिता/पत्नी धनीराम का नाम 6 बार दर्ज है। सभी की उम्र 52 वर्ष और सभी का मकान नम्बर 46 दर्ज है। इस प्रकार एक ही मतदाता अनीता का नाम एक ही बूथ के एक ही पेज पर 6 बार दर्ज हुआ है।

पोलिंग बूथ संख्या 134, 20, 379, 435, 57 के मतदाता क्रम संख्या क्रमशः 511, 108, 645, 585, 329 पर सभी 5 क्रम संख्या पर एक ही मतदाता पूजा पिता/पत्नी राहुल कुमार सभी की उम्र 27 वर्ष 5 बार दर्ज है।

पोलिंग बूथ संख्या 250 के मतदाता क्रम संख्या क्रमशरू 758, 768, 797, 809 पर एक ही मतदाता पूनम कुमारी पिता/पत्नी लाल बहादुर सिंह सभी में उम्र 40 वर्ष दर्ज है। मतदाता का नाम 4 बार दर्ज है।

पोलिंग बूथ संख्या 308 के मतदाता क्रम संख्या क्रमशः 777, 781, 782, 783 में एक ही पेज पर एक ही मतदाता सोनम पिता/पत्नी दुष्यंत कुमार उम्र 39वर्ष 4 बार दर्ज है।

मैनपुरी 108-भोगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में 4379 से अधिक मतदाताओं का नाम डुप्लीकेट के रूप में दर्ज है। मतदाताओं का नाम कहीं 6 बार, कहीं 5 बार, कहीं 4 बार, कहीं 3 बार और कहीं 2 बार दर्ज है।

मैनपुरी 107-मैनपुरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र- पोलिंग बूथ संख्या 348, 349 के मतदाता क्रम संख्या 744, 745, 746, 739 पर एक ही मतदाता बेबी पिता/पत्नी शिवम कुमार सभी में उम्र 39 वर्ष 4 बार दर्ज है।

पोलिंग बूथ संख्या 284, 67, 88 मतदाता क्रम संख्या 474, 121, 654 पर एक ही मतदाता अजय कुमार पिता का नाम राम प्रकाश सभी में उम्र 30 वर्ष दर्ज है। मतदाता का नाम 3 बार दर्ज है।

पोलिंग बूथ संख्या 300, 301 के मतदाता क्रम संख्या 96, 559, 593 पर एक ही मतदाता अजीत शाक्य पिता का नाम रामनाथ शाक्य सभी में उम्र 26 वर्ष 3 बार दर्ज है।

पोलिंग बूथ संख्या 395, 317, 390 के मतदाता क्रम संख्या 181, 42, 329 पर एक ही मतदाता अनीता पिता/पत्नी संजीव कुमार सभी में उम्र 41 वर्ष 3 बार दर्ज है।

मैनपुरी, 107-मैनपुरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में 4377 से अधिक मतदाताओं का नाम डुप्लीकेट के रूप में दर्ज है। और एक ही मतदाता का नाम कहीं 6 बार, कहीं 5 बार, कहीं 4 बार, कहीं 3 बार और कहीं 2 बार दर्ज है।

मैनपुरी 110-करहल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र- पोलिंग बूथ संख्या 183, 280, 283, 7 के मतदाता क्रम संख्या 437, 771, 363, 480 पर एक ही मतदाता नीलम पिता/पत्नी अनिल कुमार सभी में उम्र 30 वर्ष 4 बार दर्ज है।

पोलिंग बूथ संख्या 451 के मतदाता क्रम संख्या 607, 645, 647 पर मतदाता अर्जना पिता/पत्नी रनवीर सभी में उम्र 19 वर्ष 4 बार दर्ज है। पोलिंग बूथ संख्या 490, 492 पर एक ही मतदाता राजीव पिता का नाम राममूर्ति उम्र 22 वर्ष 4 बार दर्ज है।

मैनपुरी, 110-करहल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में 5776 से अधिक मतदाताओं का नाम डुप्लीकेट के रूप में दर्ज है। और एक ही मतदाता का नाम कहीं 6 बार, कहीं 5 बार, कहीं 4 बार, कहीं 3 बार और कहीं 2 बार दर्ज है।

मैनपुरी 109-किशनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र- पोलिंग बूथ संख्या 209, 241, 274, 334, 411 के मतदाता क्रम संख्या 341, 409, 245, 404, 43 पर एक ही मतदाता रीना देवी पिता/पत्नी मनोज कुमार सभी में उम्र 37 वर्ष 5 बार दर्ज है।

पोलिंग बूथ संख्या 157, 159, 158 के मतदाता क्रम संख्या 812, 831, 934, 935, 1032 पर एक ही मतदाता विशाल सिंह पिता का नाम शिव सिंह सभी में उम्र 20 वर्ष 5 बार दर्ज है।

पोलिंग बूथ संख्या 41 मतदाता क्रम सख्या 531, 532, 534, 535 पर एक ही मतदाता नारायण दत्त तिवारी पिता का नाम गंगाशरन तिवारी सभी में उम्र 36 वर्ष सभी का मकान नं0-7, 4 बार दर्ज है।

पोलिंग बूथ संख्या 20, 232, 307, 76 मतदाता क्रम सख्या 464, 102, 170, 294 पर एक ही मतदाता प्रियंका पिता/पति का नाम प्रदीप कुमार सभी में उम्र 27 वर्ष 4 बार दर्ज है।

मैनपुरी, 109-किशनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में 4692 से अधिक मतदाताओं का नाम डुप्लीकेट के रूप में दर्ज है। और एक ही मतदाता का नाम कहीं 6 बार, कहीं 5 बार, कहीं 4 बार, कहीं 3 बार और कहीं 2 बार दर्ज है।

श्रावस्ती, 289-भिनगा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र- पोलिंग बूथ संख्या 432, 219, 49, 429, 279, 28, 386 के मतदाता क्रम संख्या क्रमशः 987, 662, 349, 713, 298, 638, 152, 112, 52, 40 पर मतदाता अनीता देवी पिता/पत्नी अनिल कुमार का नाम 10 बार दर्ज है।

पोलिंग बूथ संख्या 380, 395, 429, 138, 14, 427, 282, 313, 779 के मतदाता क्रम संख्या क्रमशः 64, 398, 618, 330, 39, 685, 116, 773, 719 पर मतदाता सुनीता देवी पिता/पत्नी शिवकुमार का नाम 9 बार दर्ज है।

पोलिंग बूथ संख्या 79, 21, 74, 36, 373, 169, 96 के मतदाता क्रम संख्या क्रमशः 564, 466, 844, 431, 378, 76, 240 पर मतदाता का नाम गीता देवी पति/पत्नी रमेश कुमार का नाम 6 बार दर्ज है।

पोलिंग बूथ संख्या 334, 441, 197, 284, 313, 395 के मतदाता क्रम संख्या क्रमशः 416, 485, 993, 639, 549, 114 पर मतदाता आरती देवी पिता/पत्नी अजय कुमार का नाम 6 बार दर्ज है।

पोलिंग बूथ संख्या 161, 289, 344, 227, 339, 68 के मतदाता क्रम संख्या क्रमशः 410, 661, 29, 881, 482, 506 पर मतदाता सुनीता देवी पिता/पत्नी राजेश कुमार का नाम 6 बार दर्ज है।

पोलिंग बूथ संख्या 119, 205, 425, 217, 306, 315 के मतदाता क्रम संख्या क्रमशः 533, 127, 77, 106, 151, 544 पर मतदाता सुनीता देवी पिता/पत्नी रमेश कुमार का नाम 5 बार दर्ज है।

289-भिनगा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लगभग सभी पोलिंग बूथों पर करीब 400 मतदाताओं के नाम कहीं-कहीं 9 बार, कहीं-कहीं 6 बार, कहीं-कहीं 5 बार और बड़ी संख्या में 3 बार, 2 बार डुप्लीकेट नाम दर्ज है।

श्रावस्ती, 290-श्रावस्ती विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र- पोलिंग बूथ संख्या 278, 94, 311, 353, 131, 191, 274, 30, 170, 389 के मतदाता क्रम संख्या क्रमशः 425, 647, 424, 5, 454, 214, 751, 381, 155, 304 पर मतदाता मनोज कुमार पिता मनोज कुमार का नाम 10 बार दर्ज है। सबसे आश्चर्यजनक है, कि मतदाता का नाम मनोज कुमार और पिता का नाम भी मनोज कुमार दर्ज है।

पोलिंग बूथ संख्या 374, 365, 479, 251, 425, 345, 429 पर मतदाता मंजू देवी का नाम 7 बार दर्ज है।

पोलिंग बूथ संख्या 374, 409 पर मतदाता मझिला पत्नी नन्कऊ का नाम 2 बर दर्ज है।

पोलिंग बूथ संख्या 25 पर मतदाता मतुल पत्नी रिजवान का नाम 2 बार दर्ज है।

पोलिंग बूथ संख्या 396, 431 पर मतदाता मनीराम पत्नी कगौती का नाम 2 बार दर्ज है।

290-श्रावस्ती विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 3000 से अधिक डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम दर्ज है।

झांसी, 223-झाँसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र- पोलिंग बूथ संख्या 151 पर मृतक मतदाता देवीदास, प्रेमवती, रामपाल, रामरती, ओम प्रकाश वर्मा, क्रान्ती देवी वर्मा, श्रीमती संपत सभी मृतक मतदाताओं का नाम दर्ज है।

पोलिंग बूथ संख्या 188 पर मृतक मतदाता गोकुल व राम कुमार दोनों मृत मतदाताओं का नाम दर्ज है। पोलिंग बूथ संख्या 336 व 337 पर मतदाता क्रमशः धनीराम झां व छोटेलाल दोनों मृत मतदाताओं के नाम दर्ज है।

223-झासी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में मृतक मतदाताओं के नाम दर्ज है।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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