यूपी पुलिस के दारोगा की गुंडई कैमरे में कैद, चेकिंग के नाम पर रोका, कार में घुसकर पीटा

संक्षेप: यूपी पुलिस के एक दारोगा की गुंडई कैमरे में कैद हो गई है। आगरा में चेकिंग के नाम पर एक ही कार को तीन दिन में दोबार रोका गया। कार में घुसकर चालक को पीटा गया। चालक के मोबाइल से बने वीडियो को तो दारोगा ने डिलीट करा दिया लेकिन कार में लगे कैमरे में कारस्तानी कैद हो गई।

Fri, 17 Oct 2025 08:31 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, आगरा, मुख्य संवाददाता
आगरा में चेकिंग के दौरान पुलिस की गुंडई कैमरे में कैद हो गई है। अभद्रता और गुंडई का यह मामला अधिकारियों तक भी पहुंचा है लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। चौकी प्रभारी और सिपाही ने एक कारोबारी के चालक को तीन दिन में दो बार पकड़कर पीटा। एक बार गाड़ी का चालान भी किया। वजह ड्राइविंग लाइसेंस न होना लिखा। जबकि चालक के पास सभी कागजात मौजूद थे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

दयालबाग निवासी बृजेश तिवारी कुंदन सोप के मालिक हैं। उनका चांदी का भी कारोबार है। पहली घटना मंगलवार की है। उनका चालक राजन अकेले कार से दयालबाग जा रहा था। खंदारी चौकी क्षेत्र में बापू नगर के पास पुलिस बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। चौकी इंचार्ज सुमित मलिक ने गाड़ी रोक ली। गाड़ी पर काली फिल्म चढ़ी होने का आरोप लगाया। चालक ने अपने मालिक को फोन मिला दिया। गाड़ी पर काली फिल्म नहीं थी।

चालक गाड़ी से बाहर नहीं आया इस बात पर चौकी इंचार्ज से गुस्सा आ गया। चालक राजन को बेरहमी से पीटा। कारोबारी बृजेश तिवारी ने इसकी शिकायत इंस्पेक्टर हरीपर्वत नीरज कुमार शर्मा से की। इंस्पेक्टर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। गुरुवार की शाम चालक राजन कारोबारी की दूसरी गाड़ी लेकर दयालबाग जा रहा था। बापू नगर के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी। चौकी इंचार्ज ने फिर गाड़ी रोक ली। चालक घबरा गया। उसने कहा साहब क्या बात हो गई। एक दिन पहले भी उसे रोका था। पीटा था। यह सुनते ही चौकी इंचार्ज ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया।

कहा बहुत शिकायत करता है। चालक ने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। आरोप है कि पहले चौकी इंचार्ज ने चालक को पीटा। उसके बाद सिपाही दिनेश गाड़ी में घुस आया। चालक को बेरहमी से पीटा। बाल पकड़कर खींच दिए। चांटे ही चांटे मारे। चालक का मोबाइल लेकर वीडियो डिलीट कर दिया। चालक ने अपने मालिक को फोन करके बुलाया। मालिक बृजेश तिवारी मौके पर पहुंचे। चालक को पीटने की वजह पूछी।

पुलिस ने अपना रटा-रटाया डॉयलाग बताया। अभद्रता कर रहा था। गालियां दे रहा था। वर्दी उतरवाने की धमकी दे रहा था। यह सुनकर कारोबारी ने कहा कि चालक की इतनी हिम्मत कैसे हो जाएगी। कोई बात नहीं। गाड़ी में कैमरा है। रिकार्डिंग से सब साफ हो जाएगा। यह सुनते ही पुलिस कर्मी घबरा गए। मामला रफा-दफा करने की कहने लगे। कारोबारी ने इंस्पेक्टर हरीपर्वत को फोन मिलाकर शिकायत की। यह देख पुलिस कर्मी बोले क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा लाइन हाजिर करा देगा।