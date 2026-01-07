Hindustan Hindi News
अपनों से मिलाएगा यक्ष, लापता लोगों को ढूंढेगा पुलिस का ये एप, एक क्लिक में मिलेगा पूरा ब्योरा

अपनों से मिलाएगा यक्ष, लापता लोगों को ढूंढेगा पुलिस का ये एप, एक क्लिक में मिलेगा पूरा ब्योरा

संक्षेप:

यूपी में लापता होने वाले लोगों को उनके अपनों से मिलाने के लिए पुलिस ने एक अहम डिजिटल पहल की है। यक्ष नाम के इस नए एप के जरिए अब लापता, लावारिस मिले बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का पूरा ब्योरा थानावार एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा।

Jan 07, 2026 11:26 am ISTPawan Kumar Sharma विशेष संवाददाता, लखनऊ
पुलिस का नया यक्ष एप लापता लोगों का पता लगाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। प्रदेश में लापता होने वाले सभी व्यक्तियों का पूरा ब्योरा थानावार इस एप पर दर्ज होगा। इससे प्रदेश के अंदर कहीं भी लावारिस मिलने वाले बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं व मानसिक बीमार की अगर किसी भी थाने में गुमशुदगी दर्ज होगी तो एक क्लिक पर पूरा ब्योरा स्क्रीन पर आ जाएगा। इससे लापता लोगों को उनके परिवार से मिलाना आसान होगा। इसी तरह अगर कहीं कोई लावारिस लाश मिलती है और उसकी गुमशुदगी किसी थाने में दर्ज होगी तो इसका ब्योरा भी पल भर में सामने आ जाएगा।

मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन पुलिस मंथन में इस यक्ष एप का लोकार्पण किया था। इस एप में कई खूबियां है। लापता लोगों की तलाश करने में काफी परेशानी पुलिस को उठानी पड़ती है। कई बार किसी स्टेशन अथवा शहर में लावारिस मिलने वाले लोगों की गुमशुदगी किसी थाने में दर्ज रहती है पर इस बारे में पता न होने पर लावारिस मिले लोगों की पहचान नहीं हो पाती है। इस एप से यह बड़ा फायदा मिलेगा कि उसकी पहचान आसान हो जाएगी। इस एप को चलाने के लिए एसटीएफ मुख्यालय में लगातार ट्रेनिंग चल रही है। यहां कुछ चिन्हित पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये लोग अपने जिलों में जाकर अन्य पुलिस कर्मियों को इस एप पर ब्योरा भरने और उसे चलाने की ट्रेनिंग देंगे।

हर थानेदार को अपडेट रहना होगा

ट्रेनिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि थानेदार को इस एप में आने वाली जानकारियों को लेकर अपडेट रहना होगा। समय-समय पर इसमें जो नए ब्योरा उसके थाने से संबंधित जोड़े जाएंगे, उस बारे में उन्हें भी पूरी जानकारी रखनी होगी। कई बार किसी अपराध अथवा गुमशुदा लोगों के बारे में एप पर जो ब्योरा आएगा, उसके बारे में थानेदार से मोबाइल पर भी जानकारी ली जा सकती है। डीजीपी राजीव कृष्ण लगातार इस ट्रेनिंग पर निगाह रखे हुए हैं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
