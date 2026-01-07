अपनों से मिलाएगा यक्ष, लापता लोगों को ढूंढेगा पुलिस का ये एप, एक क्लिक में मिलेगा पूरा ब्योरा

संक्षेप: यूपी में लापता होने वाले लोगों को उनके अपनों से मिलाने के लिए पुलिस ने एक अहम डिजिटल पहल की है। यक्ष नाम के इस नए एप के जरिए अब लापता, लावारिस मिले बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का पूरा ब्योरा थानावार एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा।

पुलिस का नया यक्ष एप लापता लोगों का पता लगाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। प्रदेश में लापता होने वाले सभी व्यक्तियों का पूरा ब्योरा थानावार इस एप पर दर्ज होगा। इससे प्रदेश के अंदर कहीं भी लावारिस मिलने वाले बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं व मानसिक बीमार की अगर किसी भी थाने में गुमशुदगी दर्ज होगी तो एक क्लिक पर पूरा ब्योरा स्क्रीन पर आ जाएगा। इससे लापता लोगों को उनके परिवार से मिलाना आसान होगा। इसी तरह अगर कहीं कोई लावारिस लाश मिलती है और उसकी गुमशुदगी किसी थाने में दर्ज होगी तो इसका ब्योरा भी पल भर में सामने आ जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन पुलिस मंथन में इस यक्ष एप का लोकार्पण किया था। इस एप में कई खूबियां है। लापता लोगों की तलाश करने में काफी परेशानी पुलिस को उठानी पड़ती है। कई बार किसी स्टेशन अथवा शहर में लावारिस मिलने वाले लोगों की गुमशुदगी किसी थाने में दर्ज रहती है पर इस बारे में पता न होने पर लावारिस मिले लोगों की पहचान नहीं हो पाती है। इस एप से यह बड़ा फायदा मिलेगा कि उसकी पहचान आसान हो जाएगी। इस एप को चलाने के लिए एसटीएफ मुख्यालय में लगातार ट्रेनिंग चल रही है। यहां कुछ चिन्हित पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये लोग अपने जिलों में जाकर अन्य पुलिस कर्मियों को इस एप पर ब्योरा भरने और उसे चलाने की ट्रेनिंग देंगे।