दिल्ली ब्लास्ट के बाद घिरे कश्मीरी, यूपी में युवकों को थाने बुलाकर पुलिस सत्यापन

दिल्ली में हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस सतर्क हैं। गुरुवार को संवेदनशील मंटोला क्षेत्र में रह रहे एक दर्जन कश्मीरी युवकों को पुलिस ने थाने बुलाकर उनका सत्यापन कराया। अचानक हुई कार्रवाई से क्षेत्र में खलबली मच गई। पहले लोग समझ नहीं पाए कि मामला क्या है, बाद में स्थिति स्पष्ट होने पर राहत मिली।

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास के अनुसार एलआईयू के इनपुट पर पूरे शहर में सत्यापन कराया जा रहा है। सूचना मिली थी कि मंटोला में कश्मीरी युवक रह रहे हैं, जिसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को नहीं थी। सभी युवकों के प्रमाणपत्र लेकर कश्मीर से यह जांच कराई जा रही है कि किसी के खिलाफ कोई मुकदमा तो नहीं है।

युवकों ने बताया कि वे सर्दियों में गर्म कपड़े बेचने के लिए वर्षों से आगरा आते हैं और किराए के मकानों में रहते हैं। प्रारंभिक छानबीन में कोई भी युवक संदिग्ध नहीं मिला है। हालांकि कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कश्मीरियों को लेकर चर्चा होती रही।

डाॅ. परवेज के आगरा कनेक्शन तलाशे जा रहे लखनऊ में पकड़े गए डाॅ. परवेज का आगरा कनेक्शन सामने आने के बाद एटीएस जांच में जुटी है। एसएन मेडिकल काॅलेज से एमडी की पढ़ाई करने के दाैरान वह किन-किन लोगों के संपर्क में रहा? उसके करीबी लोग काैन हैं? उससे मिलने के लिए काैन आता था? यह सब जानकारी जुटाई जा रही है।