यूपी में दागी पुलिसकर्मियों की पहचान शुरू, बच्ची से रेप-हत्या आरोपी सिपाही के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
गोरखपुर रेप कांड के बाद यूपी में दागी पुलिसकर्मियों की पहचान शुरू कर दी गई है। वहीं, बच्ची से रेप कर हत्या के आरोपी सिपाही के खिलाफ 6 दिन में चार्जशीट दाखिल की गई है। 187 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई।
गोरखपुर में बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना ने पूरे प्रदेश की पुलिस की छवि पर दाग लगा दिया है। दरिंदे सिपाही ने हवस का शिकार बनाकर मासूम की जान ले ली, लेकिन भविष्य में इस तरह की घटना न होने पाए ,इसे लेकर पुलिस मुख्यालय ने कवायद शुरू कर दी है। इस केस को आधार मानते हुए पुलिस मुख्यालय ने वर्दी की आड़ में अपराध करने वाले और संदिग्ध छवि वाले पुलिसकर्मियों की पहचान के लिए अभियान शुरू किया है। हर जिले में ऐसे पुलिसकर्मियों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, जिनके खिलाफ आपराधिक केस, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, अनुशासनहीनता या अन्य गंभीर आरोप दर्ज हैं।
पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिलों में पुलिसकर्मियों की सेवा पुस्तिका, विभागीय जांच, लंबित शिकायतें और दर्ज आपराधिक मामलों की समीक्षा की जा रही है। जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ गंभीर आरोप या मुकदमे दर्ज हैं, उन्हें चिह्नित कर उनकी गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। जरूरत पड़ने पर उन्हें संवेदनशील जिम्मेदारियों से हटाने और विभागीय कार्रवाई तेज करने की भी तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक, उद्देश्य केवल लंबित मामलों की समीक्षा करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि भविष्य में किसी ऐसे पुलिसकर्मी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी न मिले, जिसकी छवि संदिग्ध हो।
6 दिन में 187 पन्नों में दर्ज की गई सिपाही की हैवानियत
कोतवाली इलाके की मासूम बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस ने छह दिन दिन में पुलिस ने बुधवार को चार्जशीट दाखिल कर दी। 187 पन्नों में पुलिस ने सिपाही की हैवानियत को बयां किया है। अब पुलिस इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द शुरू हो सके और आरोपी को शीघ्र सजा दिलाई जा सके।
187 पन्नों की चार्जशीट में पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों से जुटाए गए सीसीटीवी फुटेज, पीड़िता की बहन के बयान, प्रत्यक्ष एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को शामिल किया गया है। विवेचना टीम ने घटना से जुड़े हर पहलू की कड़ियों को जोड़ते हुए आरोपपत्र को मजबूत बनाने का प्रयास किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की कुछ रिपोर्टें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। इनमें डीएनए, जैविक नमूनों और अन्य वैज्ञानिक परीक्षणों की रिपोर्ट शामिल हैं। जैसे ही ये रिपोर्ट पुलिस को मिलेंगी, उन्हें अदालत में पूरक चार्जशीट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। इससे अभियोजन पक्ष का मामला और मजबूत होगा।
पुलिस के मुताबिक, इस संवेदनशील मामले में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी न रहे, इसके लिए हर साक्ष्य का विधिक परीक्षण कराया गया है। चार्जशीट तैयार करने में अभियोजन अधिकारियों से भी आवश्यक कानूनी राय ली गई, ताकि मुकदमे के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी बाधा उत्पन्न न हो।
सीओ कोतवाली ओंकार दत्त तिवारी ने बताया कि पुलिस उपलब्ध साक्ष्य आरोपी के खिलाफ मजबूत आधार प्रस्तुत करते हैं। बुधवार को आरोप पत्र दाखिल किया जा रहा है, जबकि वैज्ञानिक जांच की शेष रिपोर्ट मिलने पर पूरक चार्जशीट दाखिल की जाएगी। उद्देश्य केवल आरोपपत्र दाखिल करना नहीं, बल्कि अदालत में प्रभावी पैरवी के जरिए आरोपी को कठोर सजा दिलाना है। इसके लिए विवेचना और अभियोजन दोनों स्तरों पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें