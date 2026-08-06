यूपी में दागी पुलिसकर्मियों की पहचान शुरू, बच्ची से रेप-हत्या आरोपी सिपाही के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

गोरखपुर रेप कांड के बाद यूपी में दागी पुलिसकर्मियों की पहचान शुरू कर दी गई है। वहीं, बच्ची से रेप कर हत्या के आरोपी सिपाही के खिलाफ 6 दिन में चार्जशीट दाखिल की गई है। 187 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई।

गोरखपुर में बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना ने पूरे प्रदेश की पुलिस की छवि पर दाग लगा दिया है। दरिंदे सिपाही ने हवस का शिकार बनाकर मासूम की जान ले ली, लेकिन भविष्य में इस तरह की घटना न होने पाए ,इसे लेकर पुलिस मुख्यालय ने कवायद शुरू कर दी है। इस केस को आधार मानते हुए पुलिस मुख्यालय ने वर्दी की आड़ में अपराध करने वाले और संदिग्ध छवि वाले पुलिसकर्मियों की पहचान के लिए अभियान शुरू किया है। हर जिले में ऐसे पुलिसकर्मियों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, जिनके खिलाफ आपराधिक केस, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, अनुशासनहीनता या अन्य गंभीर आरोप दर्ज हैं।

पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिलों में पुलिसकर्मियों की सेवा पुस्तिका, विभागीय जांच, लंबित शिकायतें और दर्ज आपराधिक मामलों की समीक्षा की जा रही है। जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ गंभीर आरोप या मुकदमे दर्ज हैं, उन्हें चिह्नित कर उनकी गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। जरूरत पड़ने पर उन्हें संवेदनशील जिम्मेदारियों से हटाने और विभागीय कार्रवाई तेज करने की भी तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक, उद्देश्य केवल लंबित मामलों की समीक्षा करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि भविष्य में किसी ऐसे पुलिसकर्मी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी न मिले, जिसकी छवि संदिग्ध हो।

6 दिन में 187 पन्नों में दर्ज की गई सिपाही की हैवानियत कोतवाली इलाके की मासूम बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस ने छह दिन दिन में पुलिस ने बुधवार को चार्जशीट दाखिल कर दी। 187 पन्नों में पुलिस ने सिपाही की हैवानियत को बयां किया है। अब पुलिस इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द शुरू हो सके और आरोपी को शीघ्र सजा दिलाई जा सके।

187 पन्नों की चार्जशीट में पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों से जुटाए गए सीसीटीवी फुटेज, पीड़िता की बहन के बयान, प्रत्यक्ष एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को शामिल किया गया है। विवेचना टीम ने घटना से जुड़े हर पहलू की कड़ियों को जोड़ते हुए आरोपपत्र को मजबूत बनाने का प्रयास किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की कुछ रिपोर्टें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। इनमें डीएनए, जैविक नमूनों और अन्य वैज्ञानिक परीक्षणों की रिपोर्ट शामिल हैं। जैसे ही ये रिपोर्ट पुलिस को मिलेंगी, उन्हें अदालत में पूरक चार्जशीट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। इससे अभियोजन पक्ष का मामला और मजबूत होगा।

पुलिस के मुताबिक, इस संवेदनशील मामले में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी न रहे, इसके लिए हर साक्ष्य का विधिक परीक्षण कराया गया है। चार्जशीट तैयार करने में अभियोजन अधिकारियों से भी आवश्यक कानूनी राय ली गई, ताकि मुकदमे के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी बाधा उत्पन्न न हो।