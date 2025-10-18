Hindustan Hindi News
यूपी में फिर एनकाउंटर, शामली में पुलिस के हाथों मारा गया एक लाख रुपए का इनामी नफीस

संक्षेप: यूपी पुलिस लगातार ऐक्शन मोड में है। पुलिस ने अब शामली में एक लाख के इनामी बदमाश नफीस को मार गिराया है। नफीस कई मामलों में फरार चल रहा था। पुलिस ने उसकी घेराबंदी की तो उसने और उसके साथी ने सरेंडर करने की बजाए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में नफीस मारा गया।

Sat, 18 Oct 2025 09:05 AMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, शामली
UP Police Encounter: उत्तर प्रदेश में पुलिस अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ ऐक्शन ले रही है। इस बीच शामली में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पुलिस ने भभीसा के पास हुई एक मुठभेड़ में एक लाख का इनामी हिस्ट्रीशीटर बदमाश नफीस पुत्र मूदा को ढेर कर दिया है। नफीस कांधला के मोहल्ला खेल का रहने वाला था। वह तीन मामलों में वांछित चल रहा था।

मिली जानकारी के अनुसार शामली में कैराना और कांधला थाना पुलिस शुक्रवार की रात संयुक्त रूप से क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान भभीसा मार्ग पर दो संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से बदमाश नफीस घायल हो गया जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। नफीस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था और उसके खिलाफ 34 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। इनमें हत्या, लूट, जानलेवा हमला, डकैती, गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराध शामिल थे। पुलिस के अनुसार, वह तीन गंभीर मुकदमों में वांछित चल रहा था।

ये हथियार हुए हैं बरामद

मारे गए बदमाश नफीस के पास से शामली पुलिस को अवैध पिस्टल सहित कई चीजें मिली हैं। एनकाउंटर की जगह से पुलिस ने .32 बोर की पिस्टल, 1 खोखा कारतूस, 5 जिंदा कारतूस, .315 बोर का तमंचा, 2 खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है।

क्या बोली पुलिस

शामली के एसपी एनपी सिंह ने बताया कि नफीस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सक्रिय अपराधी था, जिसकी तलाश लंबे समय से की जा रही थी। फरार अपराधी की तलाश जारी है और क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

त्योहारों को लेकर अलर्ट पर पुलिस

यूपी पुलिस त्योहारों को लेकर लगातार अलर्ट पर है। पूरे प्रदेश में पुलिस अपराधियों के खिलाफ सघन अभियान चला रही है। रात-रात भर गश्त चल रही है। इसके अलावा पुलिस ने फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अपने नेटवर्क को तेज कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में कई अपराधियों के साथ पुलिस का एनकाउंटर भी हुआ है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
