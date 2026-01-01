Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Police Sub Inspector Tries to Run Over Traffic SI, Also Misbehaves with DCP in lucknow
बेअंदाज दरोगा ने ट्रैफिक SI को की कुचलने की कोशिश, डीसीपी से भी भिड़ा; अभद्रता की

बेअंदाज दरोगा ने ट्रैफिक SI को की कुचलने की कोशिश, डीसीपी से भी भिड़ा; अभद्रता की

संक्षेप:

यूपी के लखनऊ में नए साल के जश्न के दौरान कार सवार बेअंदाज दरोगा सौम्य जायसवाल ने ट्रैफिक दरोगा को कुचलने की कोशिश की। इस दोरान दरोगा डीसीपी से भी भिड़ गया। दरोगा ने डीसीपी से अभद्रता की।

Jan 01, 2026 07:55 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
राजधानी लखनऊ में हजरतगंज चौराहे पर नए साल के जश्न के दौरान बुधवार रात नशे में धुत कार सवार बेअंदाज दरोगा सौम्य जायसवाल ने ट्रैफिक दरोगा को कुचलने का प्रयास किया। जब ट्रैफिक दरोगा ने कार का पीछा किया तो उसने कई पुलिस कर्मियों को टक्कर मारने की कोशिश की। कार से निकलते ही नशे में धुत दरोगा ने डीसीपी अपराध से भी अभद्रता की। बवाल बढ़ता देख उसे तत्काल कोतवाली ले जाया गया। चालान किया गया। निलंबन के लिए बाराबंकी पुलिस को पत्र लिखा।

नए साल के जश्न के दौरान बुधवार देर रात करीब करीब एक बजे हजरतगंज चौराहे पर यातातात का दबाव था। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के दरोगा आशुतोष त्रिपाठी ट्रैफिक संचालन कर रहे थे। इस बीच रोवर्स की ओर से आ रहे तेज रफ्तार कार सवार को दरोगा आशुतोष त्रिपाठी ने रोकने का प्रयास किया। कार में बाराबंकी पुलिस लाइन का दरोगा सौम्य जायसवाल अपने साथियों के साथ बैठा था। सौम्य ही गाड़ी चला रहा था। सौम्य ने कार रोकने के बचाए उसकी रफ्तार बढ़ा दी। कई पुलिस कर्मी कुचलते बचे। ट्रैफिक दरोगा आशुतोष कार में बोनट पर आ गए। कार रुकते ही डीसीपी अपराध, एसीपी और अन्य पुलिस कर्मी कार की ओर दौड़े। कार से निकला सौम्य पुलिस पर अकड़ दिखाने लगा। डीसीपी से भी भिड़ गया।

डीसीपी ने डपटा तब शांत हुआ। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। एसीपी ने कार की चाभी मांगी तो वह टाल मटोल करने लगा। बड़ी मुश्किल से चाभी दी। चाभी लेकर जब कार खोली गई तो उसमें पांच से छह शराब की बोतलें मिली। शराब की भीषण दुर्गंध दरोगा के मुंह से आ रही थी। पुलिस ने दरोगा सौम्य को थाने भेजा। मेडिकल कराया गया। एसीपी ने बताया कि मेडिकल में सौम्य के शराब पीने की पुष्टि हुई। उसका नशे में गाड़ी चलाने का चालान किया गया।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
