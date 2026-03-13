यूपी पुलिस दरोगा भर्ती: अभ्यर्थियों को मिलेगा पांच मिनट का अतिरिक्त समय, कड़ी सुरक्षा में होंगे एग्जाम

14 और 15 मार्च को होने वाली यूपी पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। वहीं यूपी पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने अभ्यर्थियों को परीक्षा में पांच मिनट का अतिरिक्त समय देने का फैसला किया है।

यूपी के 1090 परीक्षा केंद्रों पर शनिवार व रविवार को उप निरीक्षक नागरिक पुलिस व समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा में 15,75,760 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इनमें 11,66,386 पुरुष व 4,09,374 महिलाएं हैं। परीक्षा के लिए कोषागार से लेकर केंद्रों तक कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। परीक्षा में अभ्यर्थियों को पांच मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

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परीक्षा के लिए 16 हजार सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अभ्यर्थियों को आवश्यक निर्देशों को पढ़ने, उपस्थिति पत्रक भरने व अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए निर्धारित अवधि से पांच मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। बोर्ड परीक्षाओं में पहले भी अभ्यर्थियों को पांच मिनट का अतिरिक्त समय देता रहा है।

भ्रामक सूचना फैलाने पर दो पर एफआईआर पुलिस भर्ती बोर्ड ने दरोगा भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने की भ्रामक सूचना देकर धन उगाही के मामलों में दो और मुकदमे दर्ज कराए हैं। अब तक लखनऊ की हुसैनगंज कोतवाली में कुल तीन एफआईआर दर्ज कराई गई है। कोषागारों में प्रश्न पत्रों को डबल लॉक में रखने के साथ परीक्षा केंद्रों में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी व अन्य बड़े शहरों में 30 व उससे अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों में एक-एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे व दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे तक होगी।

बायोमेट्रिक जांच के बाद प्रवेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष डीजी एसबी शिरडकर का कहना है कि परीक्षा केंद्रों पर सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच व आधार सत्यापन के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा के निर्धारित समय से दो घंटे पूर्व पहुंचना होगा। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में केवल नीला-काला पेन, पहचान व प्रवेश पत्र लेकर ही भीतर जा सकेंगे।

इन पदों के लिए होगी परीक्षा

कुल पद 4543 उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस 4242 महिला प्लाटून कमांडर (पीएसी बटालियन) 106 पुरुष प्लाटून कमांडर 135 पुरुष प्लाटून कमांडर - (उप्र विशेष सुरक्षा बल) 60

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