थाना परिसर से घूस लेते रंगेहाथ पकड़ा गया यूपी पुलिस दरोगा, एंटी करप्शन के ऐक्शन से मचा हड़कंप

यूपी के सुलतानपुर जिले में रौंदीकला थाना परिसर में तैनात दरोगा शैलेंद्र प्रताप सिंह को एंटी करप्शन अयोध्या की टीम ने रंगेहाथ पकड़ा। एंटी करप्शन टीम के ऐक्शन के बाद थाने में हड़कंप मच गया।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 09:33 AM
यूपी के सुलतानपुर में करौंदीकला थाने में तैनात दरोगा शैलेंद्र प्रताप सिंह को एंटी करप्शन अयोध्या की टीम ने रंगेहाथ पकड़ा। दरोगा के हाथ से दस हजार रुपये बरामद होने पर टीम आरोपी को तुरंत अपने वाहन में डालकर करौंदी कला थाने से रवाना हो गई। बाद में आरोपी के साथ टीम मोतिगरपुर थाने पहुंची। यहां मुकदमा दर्ज कराने और अन्य लिखापढ़ी करने के बाद आरोपी को साथ लेकर रवाना हुई। एंटी करप्शन के ऐक्शन से हड़कंप मच गया।

एंटीकरप्शन टीम के प्रभारी अनिल सिंह ने बताया कि जौनपुर के सरपतहां थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव निवासी अजय सिंह की कार से एक दुर्घटना हो गई थी। इस मामले में घायल की तरफ से थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसकी विवेचना शैलेंद्र प्रताप सिंह कर रहे थे। आरोप है कार स्वामी अजय सिंह ने कोर्ट से कार को रिलीज कराने का आदेश जारी कराया था लेकिन उस पर थाने से रिपोर्ट लगनी थी। कार स्वामी अजय सिंह उप निरीक्षक शैलेन्द्र प्रताप सिंह से संपर्क किए लेकिन दरोगा रिपोर्ट न लगाकर कार स्वामी को दौड़ाता रहा। कार स्वामी अजय सिंह का आरोप है कि दरोगा ने रिपोर्ट लगाने के एवज में उनसे 10 हजार रुपए रिश्वत मांगी।

उपनिरीक्षक द्वारा घूस मांगे जाने पर पीडित कार स्वामी ने एंटी करप्शन टीम अयोध्या संपर्क किया। योजना के अनुसार एंटी करप्शन टीम की मौजूदगी में अजय सिंह करौंदीकला थाने पहुंचे और उपनिरीक्षक शैलेंद्र सिंह को तय रकम दिया। दरोगा ने जैसे ही रुपये को हाथ में लिए। टीम के प्रभारी अनिल सिंह सहित अन्य ने उपनिरीक्षक को पकड़ लिया। साथ ही उनके हाथ से नोट बरामद कर उनके हाथों को नेप्थलिन के पानी में डाला। पानी का रंग लाल होते ही टीम ने दरोगा को पनी गाड़ी में डालकर करौंदी कला थाने से रवाना हो गई। बाद में मोतिगरपुर थाने पहुंचकर टीम ने लिखा पढ़ी की और उसे अपने साथ लेकर रवाना हो गई।

