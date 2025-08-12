थाना परिसर से घूस लेते रंगेहाथ पकड़ा गया यूपी पुलिस दरोगा, एंटी करप्शन के ऐक्शन से मचा हड़कंप

यूपी के सुलतानपुर जिले में रौंदीकला थाना परिसर में तैनात दरोगा शैलेंद्र प्रताप सिंह को एंटी करप्शन अयोध्या की टीम ने रंगेहाथ पकड़ा। एंटी करप्शन टीम के ऐक्शन के बाद थाने में हड़कंप मच गया।

यूपी के सुलतानपुर में करौंदीकला थाने में तैनात दरोगा शैलेंद्र प्रताप सिंह को एंटी करप्शन अयोध्या की टीम ने रंगेहाथ पकड़ा। दरोगा के हाथ से दस हजार रुपये बरामद होने पर टीम आरोपी को तुरंत अपने वाहन में डालकर करौंदी कला थाने से रवाना हो गई। बाद में आरोपी के साथ टीम मोतिगरपुर थाने पहुंची। यहां मुकदमा दर्ज कराने और अन्य लिखापढ़ी करने के बाद आरोपी को साथ लेकर रवाना हुई। एंटी करप्शन के ऐक्शन से हड़कंप मच गया।

एंटीकरप्शन टीम के प्रभारी अनिल सिंह ने बताया कि जौनपुर के सरपतहां थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव निवासी अजय सिंह की कार से एक दुर्घटना हो गई थी। इस मामले में घायल की तरफ से थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसकी विवेचना शैलेंद्र प्रताप सिंह कर रहे थे। आरोप है कार स्वामी अजय सिंह ने कोर्ट से कार को रिलीज कराने का आदेश जारी कराया था लेकिन उस पर थाने से रिपोर्ट लगनी थी। कार स्वामी अजय सिंह उप निरीक्षक शैलेन्द्र प्रताप सिंह से संपर्क किए लेकिन दरोगा रिपोर्ट न लगाकर कार स्वामी को दौड़ाता रहा। कार स्वामी अजय सिंह का आरोप है कि दरोगा ने रिपोर्ट लगाने के एवज में उनसे 10 हजार रुपए रिश्वत मांगी।