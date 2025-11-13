यूपी पुलिस के दरोगा घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार, एंटी करप्शन की टैप टीम का ऐक्शन

संक्षेप: यूपी के लखनऊ में दरोगा 30 हजार रुपए घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ह मुकदमें में फाइनल रिपोर्ट लगाने के बाद सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में फिनिक्स प्लासियो मॉल गेट नंबर सात के पास रिश्वत ले रहा था।

यूपी की राजधानी लखनऊ में एंटी करप्शन टीम ने गुरुवार दोपहर अमेठी के संग्रामपुर थाने में तैनात दरोगा कर्मवीर सिंह को 30 हजार रुपये किया है। वह मुकदमें में फाइनल रिपोर्ट लगाने के बाद सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में फिनिक्स प्लासियो मॉल गेट नंबर सात के पास रिश्वत ले रहा था।

इस बीच पहुंची ट्रैप टीम ने दरोगा को रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। ट्रैप टीम के दरोगा त्रिभुवन प्रसाद वर्मा ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में आरोपी दरोगा कर्मवीर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। तहरीर के मुताबिक दरोगा कर्मवीर मूल रूप से सीतापुर मिश्रिख के मानिकपुर निवासी है। वह अमेठी के संग्रामपुर थाने में तैनात थे। कुछ महीने पूर्व वह कमरौली थाने में तैनात थे। कमरौली में भेल निवासी व्यवसायी गंगाराम का पेट्रोल पंप की जमीन को लेकर कुछ लोगों से विवाद हुआ था। विवाद में व्यवसायी गंगाराम ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद दोनों पक्ष समझौता करने को तैयार थे। दरोगा कर्मवीर वादी पक्ष पर एफआर लगाने के नाम पर 30 हजार रुपयों की मांग कर रहे थे।