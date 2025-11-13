Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Police Sub Inspector arrested red-handed taking bribe, Anti-Corruption Tap Team takes action
यूपी पुलिस के दरोगा घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार, एंटी करप्शन की टैप टीम का ऐक्शन

यूपी पुलिस के दरोगा घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार, एंटी करप्शन की टैप टीम का ऐक्शन

संक्षेप: यूपी के लखनऊ में दरोगा 30 हजार रुपए घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ह मुकदमें में फाइनल रिपोर्ट लगाने के बाद सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में फिनिक्स प्लासियो मॉल गेट नंबर सात के पास रिश्वत ले रहा था।

Thu, 13 Nov 2025 07:58 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी की राजधानी लखनऊ में एंटी करप्शन टीम ने गुरुवार दोपहर अमेठी के संग्रामपुर थाने में तैनात दरोगा कर्मवीर सिंह को 30 हजार रुपये किया है। वह मुकदमें में फाइनल रिपोर्ट लगाने के बाद सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में फिनिक्स प्लासियो मॉल गेट नंबर सात के पास रिश्वत ले रहा था।

इस बीच पहुंची ट्रैप टीम ने दरोगा को रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। ट्रैप टीम के दरोगा त्रिभुवन प्रसाद वर्मा ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में आरोपी दरोगा कर्मवीर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। तहरीर के मुताबिक दरोगा कर्मवीर मूल रूप से सीतापुर मिश्रिख के मानिकपुर निवासी है। वह अमेठी के संग्रामपुर थाने में तैनात थे। कुछ महीने पूर्व वह कमरौली थाने में तैनात थे। कमरौली में भेल निवासी व्यवसायी गंगाराम का पेट्रोल पंप की जमीन को लेकर कुछ लोगों से विवाद हुआ था। विवाद में व्यवसायी गंगाराम ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद दोनों पक्ष समझौता करने को तैयार थे। दरोगा कर्मवीर वादी पक्ष पर एफआर लगाने के नाम पर 30 हजार रुपयों की मांग कर रहे थे।

व्यवसायी ने इसकी आडियो रिकार्डिंग भी की थी

कमरौली थाने से ट्रांसफर के बाद भी वह अक्सर उसको फोन कर रुपयों की मांग करते थे। इंकार पर धमकी देते थे। व्यवसायी ने इसकी आडियो रिकार्डिंग भी की थी। बीते दिनों व्यवसायी ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन मुख्यालय में की थी। दरोगा घूस मांगने का आडियो भी दिया था। इसके बाद ट्रैप टीम गठित की गई। ट्रैप टीम व्यवसायी को लेकर तय स्थान फिनिक्स प्लासियो गेट नंबर सात के पास पहुंची। वहां दरोगा मिले। व्यवसायी ने उन्हें 30 हजार रुपये घूस दी, तभी ट्रैप टीम ने उसे दबोच लिया।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
