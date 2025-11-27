एक कॉल पर पुलिस ने रुकवाई शादी, दूल्हा-दुल्हन को दिखाने पड़े सुबूत, चार दिन बाद पड़े फेरे, जानें मामला

संक्षेप: झांसी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शिकायत पर पहुंची 1090 टीम ने वर-वधू को नाबालिग बताकर शादी रुकवा दी। जिससे खुशियां गम में बदल गईं। वहीं बगैर दुल्हन के लौट गई।

यूपी में झांसी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शिकायत पर पहुंची 1090 टीम ने वर-वधू को नाबालिग बताकर शादी रुकवा दी। जिससे खुशियां गम में बदल गईं। वहीं बगैर दुल्हन के लौट गई। सीडब्ल्यूसी जांच में दूल्हा बालिग निकला। तब कहीं जाकर चार दिन बाद वर-वधू ने एक साथ सात फेरे लिए। गुरुवार को विदाई हुई। लड़की पक्ष ने आरोप लगाया कि लड़के वालों के गांव से किसी ने शिकायत की थी, जो झूठी पाई गई। इसमें उन्हें तगड़ा नुकसान हुआ है। चार दिनों तक घर में सब रुआने उठे-बैठे रहे। नाते-रिश्तेदार और बाराती बिना खाए-पिए लौट गए। पूरा खाना फेंकना पड़ा।

गांव भदरवारा निवासी काशीराम कुशवाहा की बेटी दीपा कुशवाहा की शादी ग्वाली धमना निवासी महीपत के बेटे सोनू उर्फ रामेश्वर कुशवाहा के साथ तय हुई थी। गुजरी, 23 नवंबर को घोड़ी पर सवार दूल्हा सोनू बारात लेकर दीपा के घर पहुंचा। हर तरफ खुशियों भरा माहौल था। नाते-रिश्तेदार थिरके रहे थे। द्वारचार की रस्म से पहले अचानक पुलिस पहुंची। उन्होंने जैसे ही दूल्हा-दुल्हन के नाबालिग होने की बात कही तो शादी का माहौल गम में बदल गया। दीपा ने आधार सहित अन्य कागजात दिखाए। जिस पर पुलिस बन गई। वहीं सोनू उर्फ रामेश्वर कोई कागजात पेश नहीं कर सका। जिस पर शादी रोकनी पड़ी। इस बीच तगड़ी बहस हुई। बाद में बगैर दुल्हन के बारात लौट गई।

रामेश्वर कुशवाहा ने बताया कि वह पढ़ा-लिखा नहीं है। इसी वजस से जन्म प्रमाण पत्र नहीं दिखा। पुलिस ने शादी रोक दी थी। बाद में तय हुआ कि दूल्हे की मेडिकल जांच कराई जाए। सीडब्ल्यूसी की जांच कराई गई। जिसमें बालिग पाए गए। सोनू के अनुसार रात फिर से बारात लेकर दीपा के घर पहुंचे। नाते-रिश्तेदारों ने बताया कि दूल्हा-दुल्हन ने सात फेरे लिए। गुरुवार को विदाई की गई। मामले में कोतवाली मऊरानीपुर थाना प्रभारी मुकेश सोलंकी ने बताया कि शिकायत आई थी। लेकिन, प्रपत्र जांचने के बाद दोनों बालिग पाए गए। अब वह शादी कर सकते हैं।

खाना-पीना चल रहा था और पहुंच गई पुलिस दुल्हन की बहन सोमवती ने बताया कि शादी हो रही थी। बारात ग्वाली धमना आ गई थी। 23 तारीख सब लोग खूशी से झूम रहे थे। गांव के लोग खाना खा रहे थे। तभी पुलिस पहुंच गई और शादी रुकवा दी। पुलिस वाले कह रहे थे कि शिकायत आई है। लड़का-लड़की नाबालिग हैं। उन्हें आधार कार्ड और मार्कशीट बताई। आरोप लगाया कि लड़के की तरफ से किसी ने शिकायत की थी। शादी में बहुत खर्चा हो गया।

बारात लौटते ही रो पड़ी दुल्हन बारात घर पहुंची तो दुल्हान दीपा बहुत खुश थी। जयमाला की तैयारियां होने लगी थीं। गांव भदरवारा में 23 नवंबर की रात रोशनी से जगमगा रही थी। ढोल-नगाड़ों पर माहौल थिरक रहा था। दुल्हन मेंहदी रचाए शादी की रस्मों का इंतजार कर रही थी। जैसे ही पुलिस की सायरन बजा तो वह भी अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक सकी।

12-13 लाख का नुकसान हुआ है दीपा की मां जमुना देवी ने बताया कि बेटी की शादी हो रही थी। लड़के वालों की तरफ से किसी ने फर्जी शिकायत की थी। पुलिस ने शादी रुकवाई है। लड़के की उम्र कम बता रहे थे। घर से बारात लौट गई। इसमें करीब 12-13 लाख का नुकसान हुआ है।