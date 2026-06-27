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यूपी पुलिस ने एक लाख के इनामी संजय को किया ढेर, हत्या-डकैती के कई केस थे दर्ज

Srishti Kunj संवाददाता, अम्बेडकरनगर
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यूपी में लखनऊ एसटीएप ने एनकाउंटर में एक लाख का इनामी संजीव ढेर कर दिया। संजीव अहिरौली के चककोडार गांव का निवासी था। 15 साल पहले अपराध की दुनिया में कदम रखा था। हत्या, डकैती, लूट समेत कई गंभीर धाराओं में एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है।

यूपी पुलिस ने एक लाख के इनामी संजय को किया ढेर, हत्या-डकैती के कई केस थे दर्ज

यूपी की राजधानी लखनऊ में यूपी एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए एक लाख रुपये के इनामी बदमाश संजीव (40) का संबंध अहिरौली थाना क्षेत्र के चककोडार गांव से था। परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार संजीव करीब 15 वर्ष पहले अपराध की दुनिया में आया था। उसके खिलाफ हत्या, लूट समेत कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और वह लगभग 12 वर्ष तक जेल में भी रहा।

बताया जाता है कि जेल से रिहा होने के बाद पिछले करीब तीन वर्षों से वह गांव में रहता था,उसका अधिकांश समय गोसाईगंज क्षेत्र के वंदनपुर स्थित अपनी ससुराल में बीतता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि अपराध की दुनिया में उसकी सक्रियता भी ससुराल में रहने के दौरान ही बढ़ी। संजीव चार भाइयों में दूसरे नंबर का था। बड़े भाई सत्यजीत घोड़ा-बग्गी चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। तीसरे भाई रमेश पंजाब में रहते हैं, जबकि सबसे छोटे भाई गांव में मीट की दुकान चलाते हैं। पिता हरिराम लंबे समय से बीमार है। बेटे के आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने से परेशान बताए जाते हैं।

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परिवार में मृतक संजीव के तीन बेटे और दो बेटियां हैं। संजीव के 25 वर्षीय अमरेश, 19 वर्षीय शिवा और 18 वर्षीय राज के अलावा दो बेटियां 17 वर्षीय ब्यूटी और 14 वर्षीय सृष्टि हैं। एनकाउंटर की खबर के बाद परिवार और गांव में शोक का माहौल है। लखनऊ से आई पुलिस उसके परिजनों को लेकर गई है। अहिरौली थानाध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी का कहना है कि संजीव का क्षेत्र में भी काफी आतंक रहा है। उसके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती समेत एक दर्जन से अधिक मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज है।

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संजय उर्फ़ संजीव अम्बेडकर, बस्ती, अयोध्या समेत पूर्वांचल में कई सनसनी खेज हत्या की वारदातों को अंजाम दे चुका था। जिस वजह से वह पूर्वांचल में आतंक का पर्याय बना हुआ था। संजीव पीजीआई में चर्चित बिल्डर संदीप सिंह हत्याकांड का मुख्य शूटर था। जिस पर पुलिस आयुक्त लखनऊ ने एक लाख का इनाम घोषित किया था।

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संजीव पुत्र हरीराम निवासी ग्राम चक कोदार थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर का एक कुख्यात और इनामी अपराधी था। जो बीती 27 मई को पीजीआई में चर्चित बिल्डर संदीप सिंह हत्याकांड का मुख्य शूटर था। रायबरेली रोड स्थित कल्ली पश्चिम में 27 मई की दोपहर प्रापर्टी कारोबारी संदीप सिंह अपनी कार से कार्यालय पहुंचे थे। वह कार्यालय के भीतर जाने ही वाले थे कि बाइक से आए बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थीं। इस हत्याकांड में संजीव शामिल था।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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