हाईकोर्ट की फटकार से चमत्कार! यूपी पुलिस ने बिना गोली मारे इनामी अपराधी को पकड़ लिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में रोज हो रहे हाफ एनकाउंटर को लेकर बीते हफ्ते ही पुलिस को फटकार लगाई थी और कहा था कि प्रोमोशन और चर्चा में रहने के लिए पुलिस वाले छुटभैये बदमाशों के पैर में अनावश्यक गोली मार रहे हैं।
हर रोज चोरी, छिनतई और पशु तस्करी के आरोपियों का हाफ एनकाउंटर कर रही उत्तर प्रदेश पुलिस पैर में गोली मारकर गिरफ्तार करने के चलन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक झिड़की से यूपी पुलिस के तौर-तरीके में बड़ा बदलाव दिखने लगा है। गोंडा जिले में यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने 50 हजार रुपये के इनामी गैंगस्टर को बिना एक गोली चलाए ही पकड़ लिया, जिस पर गोंडा में लूट-पाट के आधा दर्जन मुकदमे दर्ज थे। वैसे, आकाश के पास से कोई हथियार भी एसटीएफ ने बरामद नहीं किया है। पिछले हफ्ते ही हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को काफी फटकार लगाई थी और कहा था कि प्रोमोशन और शोहरत के लिए पुलिस वाले अनावश्यक रूप से पैर में गोली मारकर मुठभेड़ दिखा रहे हैं।
एसटीएफ की लखनऊ टीम ने गोंडा के कटरा रेलवे स्टेशन के सामने से आकाश को गिरफ्तार किया है। धानेपुर इलाके के डेबरी कला पंचायत निवासी आकाश यादव पर 2025 में धानेपुर थाना में गैंगस्टर एक्ट का केस हुआ था। तब से वह फरार था। आकाश को पकड़ने के लिए आईजी ने 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। गोंडा के अलग-अलग थानों में आकाश पर लूटपाट और दूसरी आपराधिक धाराओं में साल 2024 और 2025 में 6 मुकदमे दर्ज हुए हैं।
पुलिस के मुताबिक आकाश यादव के गैंग में सुमित तिवारी, संदीप मौर्या, आदित्य कश्यप, हरतू कश्यप भी शामिल हैं। आकाश यादव पर दर्ज मुकदमों में कम से कम दो मामले ऐसे हैं, जिसमें उसने अपने शिकार की आंखों में मिर्ची का पाउडर डालकर छिनतई की घटना को अंजाम दिया। आकाश पर इस तरह के दो मुकदमे अप्रैल 2025 में एक सप्ताह के अंदर दर्ज किए गए थे। उसके निशाने पर शाम और रात में बाइक से चल रहे लोग रहते थे। एक बार आकाश ने रिक्शा चालक से भी लूटपाट की, जिसे पहले चाकू मारकर असहाय बनाया। आकाश पर दर्ज सारे मामले राहगीरों से लूट के हैं।