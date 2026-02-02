Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Police STF arrests criminal Akash without encounter after High Court rebuke over rising cases of shooting in legs
हाईकोर्ट की फटकार से चमत्कार! यूपी पुलिस ने बिना गोली मारे इनामी अपराधी को पकड़ लिया

हाईकोर्ट की फटकार से चमत्कार! यूपी पुलिस ने बिना गोली मारे इनामी अपराधी को पकड़ लिया

संक्षेप:

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में रोज हो रहे हाफ एनकाउंटर को लेकर बीते हफ्ते ही पुलिस को फटकार लगाई थी और कहा था कि प्रोमोशन और चर्चा में रहने के लिए पुलिस वाले छुटभैये बदमाशों के पैर में अनावश्यक गोली मार रहे हैं।

Feb 02, 2026 01:16 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, संवाददाता, धानेपुर (गोंडा)
share Share
Follow Us on

हर रोज चोरी, छिनतई और पशु तस्करी के आरोपियों का हाफ एनकाउंटर कर रही उत्तर प्रदेश पुलिस पैर में गोली मारकर गिरफ्तार करने के चलन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक झिड़की से यूपी पुलिस के तौर-तरीके में बड़ा बदलाव दिखने लगा है। गोंडा जिले में यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने 50 हजार रुपये के इनामी गैंगस्टर को बिना एक गोली चलाए ही पकड़ लिया, जिस पर गोंडा में लूट-पाट के आधा दर्जन मुकदमे दर्ज थे। वैसे, आकाश के पास से कोई हथियार भी एसटीएफ ने बरामद नहीं किया है। पिछले हफ्ते ही हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को काफी फटकार लगाई थी और कहा था कि प्रोमोशन और शोहरत के लिए पुलिस वाले अनावश्यक रूप से पैर में गोली मारकर मुठभेड़ दिखा रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एसटीएफ की लखनऊ टीम ने गोंडा के कटरा रेलवे स्टेशन के सामने से आकाश को गिरफ्तार किया है। धानेपुर इलाके के डेबरी कला पंचायत निवासी आकाश यादव पर 2025 में धानेपुर थाना में गैंगस्टर एक्ट का केस हुआ था। तब से वह फरार था। आकाश को पकड़ने के लिए आईजी ने 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। गोंडा के अलग-अलग थानों में आकाश पर लूटपाट और दूसरी आपराधिक धाराओं में साल 2024 और 2025 में 6 मुकदमे दर्ज हुए हैं।

पुलिस के मुताबिक आकाश यादव के गैंग में सुमित तिवारी, संदीप मौर्या, आदित्य कश्यप, हरतू कश्यप भी शामिल हैं। आकाश यादव पर दर्ज मुकदमों में कम से कम दो मामले ऐसे हैं, जिसमें उसने अपने शिकार की आंखों में मिर्ची का पाउडर डालकर छिनतई की घटना को अंजाम दिया। आकाश पर इस तरह के दो मुकदमे अप्रैल 2025 में एक सप्ताह के अंदर दर्ज किए गए थे। उसके निशाने पर शाम और रात में बाइक से चल रहे लोग रहते थे। एक बार आकाश ने रिक्शा चालक से भी लूटपाट की, जिसे पहले चाकू मारकर असहाय बनाया। आकाश पर दर्ज सारे मामले राहगीरों से लूट के हैं।

ये भी पढ़ें:ज्वेलर को लूटकर भागे बदमाशों से एनकाउंटर, 50-50 हजार के दो इनामी गिरफ्तार
ये भी पढ़ें:जिम की आड़ में धर्मांतरण के खेल में सिपाही भी शामिल, एनकाउंटर में एक और गिरफ्तार
ये भी पढ़ें:यूपी में एक और हाफ एनकाउंटर, कौशाम्बी में मुठभेड़ के बाद पशु तस्कर गिरफ्तार
ये भी पढ़ें:यूपी में आधी रात हाफ एनकाउंटर, संतकबीरनगर में गोली लगने पर पशु तस्कर गिरफ्तार
Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
UP Police Up Police News UP Police Encounter अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |