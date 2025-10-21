पुलिस स्मृति दिवस पर योगी ने शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि, तीन दिवगंत वीरों की पत्नियों को किया सम्मानित

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन शहीद पुलिस कर्मियों की पत्नियों को सम्मानित किया। मंगलवार को रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में वीरगति को प्राप्त होने वाले पुलिसकर्मियों की पत्नियों को सम्मानित किया।

यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन शहीद पुलिस कर्मियों की पत्नियों को सम्मानित किया। मंगलवार को रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में वीरगति को प्राप्त करने वाले जिन पुलिसकर्मियों की पत्नियों को सम्मानित किया। उनमें एसटीएफ के सुनील कुमार, जौनपुर के आरक्षी दुर्गेश कुमार सिंह व गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट के आरक्षी सौरभ कुमार की पत्नियां शामिल हैं।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कोई नई घोषणा नहीं की। प्रयागराज महाकुंभ के सफल आयोजन पर पुलिस की प्रशंसा की। हम नई पीढ़ी की नई पुलिस तैयार करने पर जोर दे रहे हैं। सीएम योगी ने इस मौके पर संबोधन करते हुए कहा कि इस साल पुलिस विभाग का बजट पांच प्रतिशत बढ़ाया गया है। कुल 40661 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। अपराधियों पर लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

कुशीनगर में वीर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि यूपी के कुशीनगर में मंगलवार को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर पुलिसकर्मियों की स्मृति में पुलिस लाइन, कुशीनगर में गरिमामय स्मृति परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने शहीद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की शौर्य गाथाओं को साझा करते हुए उनके बलिदान को याद किया। उनकी वीरता को नमन किया।

कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक केशव कुमार के नेतृत्व में समस्त क्षेत्राधिकारी, पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने दो मिनट का मौन धारण कर शहीदों के प्रति अपनी संवेदना और सम्मान व्यक्त किया।