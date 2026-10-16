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यूपी पुलिस ने महिला अपराध के 12 मामलों में दिलाई तगड़ी सजा, पीड़िताओं को 65 लाख की मदद भी

By Deep Pandey
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यूपी पुलिस ने महिला अपराध के 12 मामलों में तगड़ी सजा दिलाई।12 मामलों में आरोपियों को उम्र कैद से लेकर 20 वर्ष तक की सजा दिलाई। लखीमपुर खीरी जिले में 21 पीड़िताओं को सामाजिक सुरक्षा के तहत 65 लाख की वित्तीय मदद भी दिलाई।

यूपी पुलिस ने महिला अपराध के 12 मामलों में दिलाई तगड़ी सजा, पीड़िताओं को 65 लाख की मदद भी
अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार

यूपी पुलिस का अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई ही नहीं बल्कि समाज के पीड़ितों की मदद भी कर रही है। मिशन शक्ति-6 के तहत लखनऊ जोन में पुलिस ने विभिन्न जिलों के 12 मामलों में आरोपियों को उम्र कैद से लेकर 20 वर्ष तक की तगड़ी सजा दिलाई। लखीमपुर खीरी जिले में 21 पीड़िताओं को सामाजिक सुरक्षा के तहत 65 लाख की वित्तीय मदद भी दिलाई। निराश्रित विधवा महिला को समाज कल्याण में पैरवी कर विधवा पेंशन दिलाने में मदद की।

अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार के मुताबिक हरदोई के अतरौली थाने में दर्ज दलित एक्ट तथा पॉक्सो के मुकदमे में पुलिस ने प्रभावी पैरवी कर दोषी को उम्र कैद की सजा दिलाई। कोर्ट ने अभियोजन की पैरवी के चलते दोषी पर 70 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। लखीमपुर खीरी के ईसानगर थाने के दुराचार एवं पॉक्सो के मुकदमे में दोषी को 20 वर्ष की कैद व अर्थदंड की सजा हुई। प्रभावी पैरवी, वैज्ञानिक आधारित विवेचना के आधार पर रायबरेली के हरचंदपुर के ऐसे ही एक मुकदमें में दोषी को उम्रकैद तथा 1.5 लाख की सजा सुनाई गई। सीतापुर के मानपुर थाने में दर्ज पॉक्से के मुकदमें में दोषी को 20 वर्ष के सश्रम कैद की सजा सुनाई गई।

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उन्नाव के डीह में हमला करने तथा अयोध्या के इनायतनगर थाने में हत्या और साक्ष्य मिटाने के दोषी को कोर्ट से उम्रकैद व जुर्माने की सजा हुई। सुल्तानपुर के बल्दीराय तथा कूरेभार थाने में हत्या तथा गैर इरादतन हत्या के दोषियों को भी कठोर कारावास की सजा हुई। बाराबंकी के बद्दूपुर में दुष्कर्म के मुकदमे में दोषी को 20 वर्ष की कैद तथा अमेठी के मुसाफिरखाना थाने में दर्ज पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया गया।

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21 महिलाओं को 65 लाख की वित्तीय सहायता दिलाई गई

एडीजी जोन ने बताया कि मिशन शक्ति टीमों ने पीड़ितों की सहायता और पुनर्वास की दिशा में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। गुमशुदा महिला, बालिका को न केवल सकुशल बरामद किया गया बल्कि शासन की योजनाओं का लाभ भी दिलाया गया। लखीमपुर खीरी में रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान योजना के तहत 21 महिलाओं को 65 लाख की वित्तीय सहायता दिलाई गई। उन्नाव के बांगरमऊ थाना क्षेत्र की एक निराश्रित विधवा महिला को मिशन शक्ति टीम ने औपचारिकताएं पूरी कराकर विधवा पेंशन योजना से लाभान्वित कराया गया।

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लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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