ग्लोबल हुई यूपी पुलिस की धमक, ऑस्ट्रेलियाई इन्फ्लुएंसर जेक जैकिंग्स का दिल जीता; जानें हुआ क्या

ऑस्ट्रेलिया के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और क्रिकेट कंटेंट क्रिएटर जेक जैकिंग्स का आईफोन 31 मई को अहमदाबाद स्टेडियम में आयोजित आईपीएल फाइनल मैच के दौरान चोरी हो गया था। 2 जून को मोबाइल की लोकेशन अलीगढ़ में मिली। अलीगढ़ पुलिस की सर्विलांस सेल सक्रिय हो गई।

UP News : यूपी पुलिस की धमक ग्लोबल हो गई है। उसकी कार्यशैली के मुरीद ऑस्ट्रेलियाई इन्फ्लूएंसर जेक जैकिंग्स भी हो गए हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे यूपी पुलिस ने ऑस्ट्रेलियाई इन्फ्लूएंसर का दिल जीत लिया। यह घटना आईपीएल फाइनल मैच के दौरान की है। इस मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई इन्फ्लुएंसर जेक जैकिंग्स का मोबाइल चोरी हो गया था। उसे बरामद कर अलीगढ़ पुलिस ने सकुशल जेक जैकिंग्स को सौंप दिया। मोबाइल वापस मिलने पर जेक जैकिंग्स ने यूपी पुलिस की पेशेवर कार्यशैली की जमकर तारीफ की और शुक्रिया अदा किया। इस वाकये से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर यूपी का भरोसा मजबूत हुआ है।

ऑस्ट्रेलिया के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और क्रिकेट कंटेंट क्रिएटर जेक जैकिंग्स का आईफोन 31 मई को अहमदाबाद स्टेडियम में आयोजित आईपीएल फाइनल मैच के दौरान चोरी हो गया था। 2 जून को मोबाइल की लोकेशन अलीगढ़ में मिली तो जेक जैकिंग्स ने सोशल मीडिया के माध्यम से अलीगढ़ पुलिस से मदद की अपील की। मामले को गंभीरता से लेते हुए अलीगढ़ पुलिस की सर्विलांस सेल सक्रिय हो गई। तकनीकी साक्ष्यों और आधुनिक डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से पुलिस टीम ने जांच शुरू की और चंद दिनों के भीतर मोबाइल बरामद कर लिया। आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद पुलिस कार्यालय में जेक जैकिंग्स को उनका मोबाइल सौंप दिया गया।

मोबाइल वापस मिलने के बाद जेक जैकिंग्स ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विशेष रूप से सर्विलांस टीम की कार्यकुशलता की सराहना करते हुए कहा कि अलीगढ़ पुलिस ने बेहद कम समय में प्रभावी कार्रवाई कर उनका विश्वास जीता है। एक विदेशी नागरिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर द्वारा की गई यह प्रशंसा उत्तर प्रदेश पुलिस की सकारात्मक छवि को और मजबूत करती है।