यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले यूपी पुलिस सक्रिय और सतर्क हो गई है। बड़ी कार्रवाई करते हुए अलीगढ़ में 36 हजार को पाबंद किया गया है। इसके अलावा 1800 पर गुंडा एक्ट और मिनी गुंडा के तहत कार्रवाई की जा रही है।

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। आगामी विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने से पहले ही अलीगढ़ पुलिस ने कमर कस ली है। एक अक्टूबर से शुरू हुए अभियान में पुलिस ने अब तक 36 हजार लोगों को पाबंद किया है। 300 कुख्यातों पर गुंडा एक्ट ठोका है, 1500 पर ‘मिनी गुंडा’ की कार्रवाई की है और 100 नए अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोल दी है।

सोशल मीडिया से लेकर गली-मोहल्ले तक पुलिस के रडार पर हर वो चेहरा है, जो चुनाव में गड़बड़ी कर सकता है। चुनाव की आहट के साथ ही पुलिस ने तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। हर थाने में अपराधियों की कुंडली खंगाली जा रही है, पुराने विवादों की समीक्षा हो रही है और संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों की सूची तैयार की जा रही है। पुलिस का फोकस सिर्फ अपराध रोकना नहीं, बल्कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह के भय, दबाव और प्रलोभन को खत्म करना है। पिछले करीब डेढ़ माह में जिलेभर में हुई कार्रवाई के आंकड़े ही पुलिस की मंशा को साफ कर रहे हैं।

36 हजार लोगों के खिलाफ 107-116 की कार्रवाई की गई है। यानी 36 हजार ऐसे लोग, जिनसे चुनाव के दौरान शांति भंग होने की आशंका थी, उन्हें पाबंद किया गया है। उन्हें थाने बुलाकर मुचलका भरवाया गया और चेतावनी दी गई कि चुनाव के दौरान गड़बड़ी की तो सीधे जेल भेजा जाएगा। इसके अलावा 300 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई की गई है। ये वो लोग हैं, जो अपने इलाके में दबंगई, रंगदारी और लोगों को डराने-धमकाने के लिए कुख्यात हैं। इसी तरह 1500 लोगों के खिलाफ मिनी गुंडी यानी 129 बीएनएसएस की कार्रवाई हुई है। मिनी गुंडी उन लोगों पर की जाती है, जो आदतन अपराधी हैं, लेकिन जिन पर अभी गुंडा एक्ट लगाना संभव नहीं है। ऐसे लोगों को भी पुलिस ने चिह्नित कर पाबंद किया है।

सोशल मीडिया सेल सक्रिय, दर्जनों अकाउंट रडार पर वर्तमान दौर में चुनाव सिर्फ बूथों पर नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी लड़ा जाता है। इसलिए पुलिस ने सोशल मीडिया सेल को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। यहां रोजाना अलर्ट मिलता है कि किसी ने कोई गड़बड़ या विवादित पोस्ट की है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ, जातीय, धार्मिक और चुनाव को प्रभावित करने वाली पोस्ट पर पुलिस की पैनी नजर है। दर्जनों अकाउंट रडार पर हैं, जिनकी हर गतिविधि पर पुलिस नजर रखे हुए है। एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त कराना प्राथमिकता है। इसके लिए एक अक्टूबर से ही निरोधात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। 36 हजार लोगों को पाबंद किया गया है, 300 पर गुंडा एक्ट और 1500 पर मिनी गुंडी की कार्रवाई हुई है। सोशल मीडिया पर भी लगातार नजर रखी जा रही है।

पुलिस ने हिस्ट्रीशीटरों की सूची अपडेट की चुनाव से पहले पुलिस ने हिस्ट्रीशीटरों की सूची भी अपडेट की है। करीब दो माह में 100 नए हिस्ट्रीशीटर बनाए गए हैं। ये वो अपराधी हैं, जो लंबे समय से अपराध में लिप्त हैं। अब इनकी नियमित निगरानी की जाएगी। इसके अलावा पिछले 10 साल के अपराधियों का सत्यापन किया गया है। पुलिस टीमों ने घर-घर जाकर पिछले 10 साल में जेल से छूटे, जमानत पर बाहर आए और विभिन्न अपराधों में शामिल रहे लोगों का सत्यापन किया है।