यूपी पुलिस में फेरबदल, 4 आईपीएस अफसरों के तबादले, रघुवीर लाल कानपुर के नए कमिश्नर

UP IPS officers transfer:यूपी पुलिस में फेरबदल हुआ है। योगी सरकार ने सोमवार को चार वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसमें एडीजी सुरक्षा रघुवीर लाल को कानपुर का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। काफी समय से इस पद पर नए पुलिस कमिश्नर की तैनाती का इंतजार किया जा रहा था।

डीजी पद पर प्रोन्नत होने के बाद बिनोद कुमार सिंह को सीआईडी का डीजी बनाया गया है। इसके साथ ही उनके पास साइबर क्राइम के डीजी का अतिरिक्त कार्यभार रहेगा। आईजी लखनऊ रेंज तरुण गाबा को आईजी सुरक्षा बनाया गया है। हालांकि उनके पास आईजी लखनऊ रेंज का अतिरिक्त प्रभार रहेगा।

सभी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियाँ उनके अनुभव और कार्यक्षमता के आधार पर दी गई हैं ताकि राज्य के पुलिस तंत्र को और प्रभावी बनाया जा सके। गृह विभाग के आदेश के अनुसार, यह तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। सभी अधिकारियों को अपने नए कार्यस्थलों पर जल्द से जल्द पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।