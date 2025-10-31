Hindustan Hindi News
यूपी पुलिस ने जारी की चेन स्नेचरों की फोटो, पहले नंबर पर भाजपा नेता की तस्वीर से खलबली

संक्षेप: यूपी के मिर्जापुर में पुलिस ने चेन स्नैचरों की तस्वीर सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की है। इसे देखकर तब खलबली मच गई जब पहले ही नंबर पर भाजपा नेता की फोटो लगी देखी गई। तस्वीर सामने आते ही राजनीति भी गरमा गई। भाजपा ने सफाई भी दी है।

Fri, 31 Oct 2025 05:21 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, मिर्जापुर, संवाददाता
यूपी पुलिस ने मिर्जापुर में चेन स्नेचरों (Chain Snatchers) के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया है। यह अभियान उस समय चर्चा का विषय बन गया, जब सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए अपराधियों के पोस्टर में पहले ही नंबर पर भाजपा नेता की तस्वीर और नाम दिखाई दिया। इस पोस्टर में कुल सात अपराधियों की तस्वीरें और नाम शामिल किए गए हैं। जिनका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है।

पोस्टर में जिस व्यक्ति का नाम और फोटो छपी है, उसकी पहचान भोनू के रूप में हुई है, जो भाजपा के मझवां मंडल के उपाध्यक्ष हैं। भाजपा के पदाधिकारी का नाम और फोटो चेन स्नेचरों की सूची में शामिल होने की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। इससे भाजपा में भी खलबली मच गई। जिले की राजनीति भी गरमा गई।

यह मामला सामने आते ही भाजपा की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया भी जारी हो गई। भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी ज्ञानप्रकाश दुबे ने दावा किया कि भोनू अब पार्टी के वर्तमान पदाधिकारी नहीं हैं। जिला मीडिया प्रभारी ज्ञानप्रकाश दुबे ने बताया कि मंडल अध्यक्ष आकाश सिंह ने भोनू को लगभग तीन माह पहले ही मझवां मंडल उपाध्यक्ष के पद से हटा दिया था। उन्होंने कहा कि भोनू वर्तमान में पार्टी में किसी भी पदाधिकारी की हैसियत से काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने यह पुष्टि नहीं की कि भोनू की जगह इस समय कौन उपाध्यक्ष है और भोनू अब भी पार्टी के प्राथमिक सदस्य हैं या नहीं।

कानून व्यवस्था को लेकर सबसे ज्यादा गंभीर यूपी की योगी सरकार में भाजपा नेता की तस्वीर चेन स्नेचर के रूप में सार्वजनिक करने की घटना ने सोशल मीडिया पर गरमी ला दी है। वार-पलटवार हो रहे हैं। देहात कोतवाली पुलिस की ओर से यह पोस्टर इसलिए जारी किया गया था, ताकि आम नागरिक इन अपराधियों की पहचान कर सकें और उनसे सतर्क रहें। पुलिस द्वारा इस तरह सार्वजनिक रूप से अपराधियों की सूची जारी करना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन सूची में भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष का नाम होने से यह मामला सुर्खियों में आ गया है।