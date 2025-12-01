यूपी पुलिस की नौकरी का इंतजार कर रहे युवकों के लिए गुड न्यूज, 25 हजार पदों पर भर्ती जल्द
UP Police Recruitment: यूपी पुलिस की नौकरी का इंतजार कर रहे युवकों के लिए गुड न्यूज है। योगी सरकार यूपी पुलिस में 25 हजार पदों पर जल्द ही भर्ती करने जा रही है। इसके लिए अनुमति मिल गई है।
उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर आई है। योगी सरकार यूपी पुलिस के लिए जल्दी ही 25 हजार पदों पर भर्तियां करने जा रही है। इसमें बंदीरक्षक के 2800 पदों के अलावा घुड़सवार पुलिस के पद भी शामिल हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड इसी महीने इन रिक्त पदों के लिए विज्ञापन निकालेगा। इन भर्तियों की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। भर्ती बोर्ड ने इस संबंध में कोई भी जानकारी के लिए वेबसाइट uppbpb.gov.in को देखते रहने की बात कही है।
भर्ती बोर्ड ने अप्रैल महीने में 19220 सिपाहियों की भर्ती के लिए आवेदन निकालने की जानकारी दी थी। इनके लिए आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो सकी थी। इस बीच ही बीते दो महीने में करीब तीन हजार और पद रिक्त हो गए है। इनमें कई पद सेवानिवृत्ति की वजह से खाली हुए है। इसके अलावा बंदी रक्षक (जेल वार्डर) के करीब 2800 पद रिक्त है। इन पर भी भर्ती के लिए शासन से अनुमति मिल गई है। बोर्ड ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी है कि पुलिस विभाग में आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएसी,आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, आरक्षी पीएसी महिला, आरक्षी पीएसी सशस्त्र पुलिस, जेल वार्डर एवं घुड़सवार पुलिस के रिक्त पदों के लिए दिसम्बर महीने में किया जाएगा।
