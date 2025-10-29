यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 430 सेंटरों पर होगी, इन अभ्यर्थियों को लाना होगा दो रंगीन फोटो

Hindustan Hindi News
UP Police recruitment exam will be held at 430 centers; these candidates will need to bring two color photographs
Wed, 29 Oct 2025 08:42 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
UP Police recruitment exam: यूपी पुलिस में एसआई (गोपनीय),एएसआई (लिपिक) व एएसआई (लेखा) के पदों पर भर्ती के लिए एक व दो नवंबर को आफलाइन लिखित परीक्षा प्रदेश के 430 परीक्षा केन्द्रों पर होगी। यह परीक्षा कड़े सुरक्षा घेरे में होगी। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। एसटीएफ को भी अलर्ट कर दिया गया है। भर्ती के लिए 1172 अभ्यर्थियों की फोटो में गड़बड़ी मिली है। कई अभ्यर्थियों की ऑनलाइन आवेदन में फोटो अपलोड ही नहीं हुई है। कई की फोटो अनुपयुक्त व धुंधली है। इन अभ्यर्थियों को दो रंगीन फोटो लेकर आना होगा। पुलिस भर्ती बोर्ड ने अपनी वेबसाइट uppbpb.gov.in पर ऐसे अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है।

भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक एक नवम्बर को 10 जिलों में कम्प्यूटर आपरेटर की लिखित परीक्षा 244 केन्द्रों पर होगी। इनमें सबसे ज्यादा 47 परीक्षा केन्द्र लखनऊ में बने हैं। इसी तरह दो नवम्बर को एसआई व एएसआई भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 10 जिलों में 186 परीक्षा केन्द्रों पर होगी। इस परीक्षा के भी सबसे ज्यादा 35 केन्द्र लखनऊ में होंगे। परीक्षा केन्द्रों पर त्रिस्तरीय चेकिंग की व्यवस्था रहेगी।

फोटो लेकर आने पर एंट्री

यूपी पुलिस बोर्ड के अफसरों का कहना है कि एक व दो नवम्बर को होने वाली ऑफलाइन लिखित परीक्षा (ओएमआर आधारित) होगी। जिन अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर जारी की गई है,उन्हें प्रवेश पत्र पर अपनी पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो चिपकानी होगी। साथ ही एक अतिरिक्त रंगीन फोटो भी परीक्षा केन्द्र पर लानी होगी। इसके बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा।

