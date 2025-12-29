यूपी पुलिस ने बरामद किया चोरी हुआ दुलदुल घोड़ा, 50 हजार का रुपए का था इनाम

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में चोरी हुआ दुलदुल घोड़ा बरामद किया गया है। उन्नाव के मोरांवा क्षेत्र से ईरानी नस्ल के दुर्लभ दुलदुल घोड़े को सकुशल बरामद कर लिया गया है। यह घोड़ा आस्था से जुड़ा हुआ है।

यूपी के लखनऊ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उन्नाव के मोरांवा क्षेत्र से ईरानी नस्ल के दुर्लभ दुलदुल घोड़े को सकुशल बरामद कर लिया गया है। यह घोड़ा आस्था से जुड़ा हुआ है। शिया समुदाय में विशेष धार्मिक महत्व है। घोड़ा चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तालकटोरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घोड़े को सुरक्षित बरामद किया। घोड़े की बरामदगी के बाद शिया समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई है। ₹50,000 का इनाम देने की घोषणा की गई थी। फिलहाल घोड़े को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जाएगा। उसकी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और विशेष रूप से गार्ड तैनात किए जाएंगे, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की घटना से बचा जा सके।

राजाजीपुरम कर्बला इलाके से चोरी हुए घोड़े की कीमत पांच लाख से अधिक बताई गई थी। वहीं पूर्व मुतवल्ली सैय्यद फैजी के अनुसार 24 दिसंबर को चोरों ने अस्पताल के गोट का ताला कटर से काट कर घोडे को चोरी कर लिया था। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति घोड़े में ले जाता हुआ दिखाई दिया था।