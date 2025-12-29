Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Police recovered the stolen Duldul horse, reward of 50,000 rupees
यूपी पुलिस ने बरामद किया चोरी हुआ दुलदुल घोड़ा, 50 हजार का रुपए का था इनाम

यूपी पुलिस ने बरामद किया चोरी हुआ दुलदुल घोड़ा, 50 हजार का रुपए का था इनाम

संक्षेप:

यूपी की राजधानी लखनऊ में  चोरी हुआ दुलदुल घोड़ा बरामद किया गया है। उन्नाव के मोरांवा क्षेत्र से ईरानी नस्ल के दुर्लभ दुलदुल घोड़े को सकुशल बरामद कर लिया गया है। यह घोड़ा आस्था से जुड़ा हुआ है।

Dec 29, 2025 07:40 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के लखनऊ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उन्नाव के मोरांवा क्षेत्र से ईरानी नस्ल के दुर्लभ दुलदुल घोड़े को सकुशल बरामद कर लिया गया है। यह घोड़ा आस्था से जुड़ा हुआ है। शिया समुदाय में विशेष धार्मिक महत्व है। घोड़ा चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तालकटोरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घोड़े को सुरक्षित बरामद किया। घोड़े की बरामदगी के बाद शिया समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई है। ₹50,000 का इनाम देने की घोषणा की गई थी। फिलहाल घोड़े को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जाएगा। उसकी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और विशेष रूप से गार्ड तैनात किए जाएंगे, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की घटना से बचा जा सके।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

राजाजीपुरम कर्बला इलाके से चोरी हुए घोड़े की कीमत पांच लाख से अधिक बताई गई थी। वहीं पूर्व मुतवल्ली सैय्यद फैजी के अनुसार 24 दिसंबर को चोरों ने अस्पताल के गोट का ताला कटर से काट कर घोडे को चोरी कर लिया था। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति घोड़े में ले जाता हुआ दिखाई दिया था।

ये भी पढ़ें:दुलदुल नस्ल का घोड़ा चोरी, तलाशने पर 50 हजार का इनाम; मोहर्रम में आगे चलता था
ये भी पढ़ें:योगी कैबिनेट में हो सकता है बड़ा बदलाव, कई मंत्रियों की क्यों उड़ी नींद?
ये भी पढ़ें:यूपी में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानें क्या

विशेषज्ञों का मानना है इस नस्ल का यह घोड़ा शहर में केवल तीन में से एक है। सैयद फैजी ने डेढ़ साल पहले घोड़े को उत्तराखंड से ढाई लाख रुपये में खरीदा था। शुरुआत में घोड़े को रोजाना गाय का दूध पिलाया जाता था और अब भी उसके पालन-पोषण में हर महीने लगभग 30 हजार रुपये खर्च होते थे। मान्यता है कि कर्बला में हजरत इमाम हुसैन इसी नस्ल के घोड़े पर पहुंचे थे। मोहर्रम और चहल्लुम के जुलूसों में यह घोड़ा सबसे आगे चलता था और धार्मिक आयोजनों में इसे विशेष सम्मान दिया जाता था।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Lucknow News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |