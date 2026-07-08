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यूपी: पुलिसवालों को बेटी की शादी और बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलेगी बीमा सुरक्षा, बढ़ा सुविधाओं का दायरा

By Ajay Singh
वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
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यूपी में पुलिसवालों को बेटी की शादी के लिए बीमा सुरक्षा कवर मिलेगा। बच्चों की पढ़ाई भी सुरक्षित होगी। पुलिस मुख्यालय और बैंक के बीच अगले 3 वर्षों के लिए नवीनीकृत किए गए सैलरी पैकेज के समझौते की कई खसियतें हैं। पुलिसवालों के लिए सुविधाओं का दायरा बढ़ा दिया गया है।

यूपी: पुलिसवालों को बेटी की शादी और बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलेगी बीमा सुरक्षा, बढ़ा सुविधाओं का दायरा

UP Police News : उत्तर प्रदेश पुलिस के सेवारत, सेवानिवृत्त और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए गुड न्यूज है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने उनके लिए सुविधाओं का दायरा और बढ़ा दिया है। पुलिस मुख्यालय और बैंक के बीच बड़ौदा पुलिस सैलरी पैकेज का समझौता (एमओयू) अगले तीन वर्षों के लिए नवीनीकृत कर दिया गया है। नए पैकेज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब पुलिसकर्मियों की बेटी की शादी और बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी बीमा सुरक्षा मिलेगी। इसके साथ ही ड्यूटी के अलावा छुट्टी के दौरान दुर्घटना में मौत होने पर भी बीमा कवर का लाभ मिलेगा।

नए समझौते के तहत सेवारत पुलिसकर्मियों को 20 लाख रुपये का निःशुल्क जीवन बीमा मिलेगा। व्यक्तिगत दुर्घटना में मृत्यु पर 1.50 करोड़ रुपये तक का बीमा कवर दिया जाएगा। इसके अलावा योद्धा डेबिट कार्ड, विक्रम क्रेडिट कार्ड, बेटी की शादी और बच्चों की उच्च शिक्षा से जुड़े अतिरिक्त कवर को जोड़ने पर कुल सुरक्षा राशि 2.30 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी।

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यदि दुर्घटना हवाई यात्रा के दौरान होती है तो कुल सुरक्षा कवर 3.70 करोड़ रुपये तक मिलेगा। एमओयू के तहत एयर एम्बुलेंस, शव परिवहन, प्लास्टिक सर्जरी, आयातित दवाओं के परिवहन जैसी सुविधाएं भी शामिल की गई हैं। वहीं तीन लाख रुपये तक वेतन ओवरड्राफ्ट तथा गृह, वाहन, शिक्षा और व्यक्तिगत ऋण पर प्रोसेसिंग शुल्क पूरी तरह माफ रहेगा।

बेटी की शादी...पढ़ाई हुई सुरक्षित

- बैंक ऑफ़ बड़ौदा से नए समझौते के तहत मिलेगा लाभ

-हादसे में मौत पर मिलेगा डेढ़ करोड़ तक का मुआवजा

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पेंशनभोगी भी ले सकेंगे लाभ

पहली बार पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। उन्हें दुर्घटना बीमा, विकलांगता कवर तथा बेटी की शादी और बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी बीमा लाभ मिलेगा। पुलिस मुख्यालय का मानना है कि यह पैकेज पुलिस परिवारों की आर्थिक सुरक्षा को और मजबूत करेगा।

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सेवारत को ये मिलेंगे प्रमुख लाभ

-20 लाख रुपये का निःशुल्क जीवन बीमा

- दुर्घटना में मृत्यु पर 1.50 करोड़ रुपये तक का बीमा

-कुल सुरक्षा कवर 2.30 करोड़ रुपये तक

- हवाई दुर्घटना में 3.70 करोड़ रुपये तक का कवर

-बेटी की शादी के लिए 15 लाख और बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख रुपये का बीमा

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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