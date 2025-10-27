Hindustan Hindi News
यूपी में छठ पूजा के लिए कड़ी सुरक्षा, PAC-SDRF से लेकर महिला पुलिसकर्मियों की बढ़ाई तैनाती

संक्षेप: 27 अक्तूबर को दोपहर 12 बजे से रात्रि में कार्यक्रम समाप्ति और 28 अक्तूबर को प्रातः-03.00 बजे से पूजन की समाप्ति तक यूपी के शहरों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इसको लेकर जानकारी यूपी सरकार की एक आधिकारिक घोषणा में दी गई है।

Mon, 27 Oct 2025 04:59 PM
छठ पूजा पर 27 अक्तूबर को सूर्यास्त और 28 अक्तूबर को सूर्योदय अर्घ्य दिया जाएगा। पूजा के दौरान यूपी के 22 जिलों में नदियों के किनारे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। लिहाजा, 27 अक्तूबर को दोपहर 12 बजे से रात्रि में कार्यक्रम समाप्ति और 28 अक्तूबर को प्रातः-03.00 बजे से पूजन की समाप्ति तक यूपी के शहरों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इसको लेकर जानकारी यूपी सरकार की एक आधिकारिक घोषणा में दी गई है। आपात स्थिति में एंबुलेंस, फायर सर्विस की सुविधा रहेगी। इसके लिए कंट्रोल 9454405155 पर संपर्क करना होगा।

यूपी सरकार की आधिकारिक घोषणा में बताया कि छठ पूजा पर्व पर मुख्यालय स्तर से ये पुलिस प्रबन्ध किए गए हैं।

- छठ पूजा पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ प्रदेश के अन्य जनपदों के जनपदों में भी मनाया जाता है। इस वर्ष छठ पर्व दिनांक 26.10.2026 से प्रारम्भ होकर दिनांक 28.10.2025 को प्रातः सम्पन्न होगा।

- उत्तर प्रदेश में मुख्यतः वाराणसी, चन्दौली, आजमगढ़, बलियां, गोरखपुर, खीरी, हापुड़, मिर्जापुर, भदोही, गाजीपुर, देवरिया, प्रयागराज, लखनऊ गाजियाबाद, सोनभद्र जौनपुर, मऊ, कुशीनगर, अयोध्या, उन्नाव, गौतमबुद्धनगर में छठ पर्व मनाया जाता है।

- छठ पूजा को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत मुख्यालय स्तर से पूर्व में ही व्यापक दिशा निर्देश निर्गत किये गये है। इस हेतु जोन व रेंज स्तर से पर्याप्त स्थानीय पुलिस बल के साथ-साथ पीएसी/एसडीआरएफ/सीएपीएएफ का व्यवस्थापन किया गया है।

- कुल 22 जनपदों हेतु 06 कम्पनी, 02 प्लाटून पीएसी, एसडीआरएफ की 03 टीमे एवं 05 कम्पनी आरएएफ को व्यवस्थापित किया गया है।

- छठ पर्व में यात्रियों के आवागमन बढ़ जाने के दृष्टिगत सुरक्षा एवं सुगम यातायात हेतु पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है।

- यूपी 112 को छठ पूजा हेतु अलग से दिशा निर्देश निर्गत किये गये है।

- छठ पूजा के दृष्टिगत महिलाओं व बालिकाओ की सुरक्षा हेतु महिला पुलिसकर्मियों को अलग से व्यवस्थापित किया गया है।

- प्रशासन द्वारा नदियों, तालाबों/जलाशयों पर पर्याप्त प्रकाश / साफ सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। घाटों पर गोताखोरों की समुचित व्यवस्था की गयी है।

