UP police on high alert amid tension in Nepal strict surveillance in border districts नेपाल में तनाव के बीच हाई अलर्ट पर यूपी पुलिस, सीमावर्ती जिलों में कड़ी निगरानी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP police on high alert amid tension in Nepal strict surveillance in border districts

नेपाल में तनाव के बीच हाई अलर्ट पर यूपी पुलिस, सीमावर्ती जिलों में कड़ी निगरानी

सोशल मीडिया पर बैन के बाद नेपाल में लोगों के आक्रोश, विरोध प्रदर्शन, हिंसा व आगजनी के बाद भारत की सीमा में सतर्कता बढ़ा दी गई है। एसएसबी के साथ पुलिस ने भी मोर्चा संभाल रखा है। डीजीपी ने सभी सीमावर्ती इलाकों में पुलिस को 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है।

Pawan Kumar Sharma भाषा, लखनऊTue, 9 Sep 2025 10:06 PM
share Share
Follow Us on
नेपाल में तनाव के बीच हाई अलर्ट पर यूपी पुलिस, सीमावर्ती जिलों में कड़ी निगरानी

सोशल मीडिया पर बैन के बाद नेपाल में लोगों के आक्रोश, विरोध प्रदर्शन, हिंसा व आगजनी के बाद भारत की सीमा में सतर्कता बढ़ा दी गई है। एसएसबी के साथ पुलिस ने भी मोर्चा संभाल रखा है। किसी भी अवांछनीय तत्व को भारत की सीमा में घुसने से रोकने के प्रबल इंतजाम किए गए हैं। उधर भारतीय क्षेत्र से नेपाल में कारोबार और काम करने वाले आशंकित हैं। मंगलवार को ये लोग नेपाल नहीं गए। सीमा पर बेवजह की आवाजाही रोक दी गई है।

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण ने नेपाल में असामान्य और संवेदनशील परिस्थियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नेपाल से सटे राज्य के सभी सीमावर्ती इलाकों में पुलिस को 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था, एसटीएफ) अमिताभ यश ने यह जानकारी दी।

अमिताभ यश ने एक बयान में बताया कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है तथा गश्त व निगरानी बढ़़ाई गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए पुलिस ने एक विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। नियंत्रण कक्ष के तहत तीन हेल्पलाइन नंबरों तथा एक व्हाट्सऐप नंबर का संचालन किया जाएगा, जिनके माध्यम से लोग सीधे तौर पर मदद प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए 0522-2390257, 0522-2724010 और 9454401674 नंबर के अलावा एक व्हाट्सऐप नंबर 9454401674 भी जारी किया गया है।

ये भी पढ़ें:नेपाल में हिंसा के बावजूद नहीं टूटा दूल्हे का हौसला, शादी करने भारत पहुंचा

नेपाल में प्रदर्शनों के बाद बॉर्डर पर सख्त पहरा

नेपाल सरकार द्वारा सोशल नेटवर्किंग पर रोक लगाने के बाद नेपाल में हिंसा का माहौल बना हुआ है। मंगलवार को नेपाल के हिंसा की आग गौरीफंटा बार्डर से सटे नेपाल के भंसार तक आ पहुंची। हालांकि सुबह के वक्त गौरीफंटा बॉर्डर पर वाहनों का संचालन जारी रहा लेकिन दोपहर में धनगढ़ी में हिंसा की खबरों के बाद बार्डर पर आवागमन एकाएक बंद हो रहा। सन्नाटा पसर गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारतीय सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है और वह 24 घंटे निगरानी में जुटे हुए हैं। मंगलवार को भारत से सटे नेपाल के शहर धनगढ़ी में सड़कों पर उतरी भीड़ ने पहले तो बाजार बंद करा दिया। उसके बाद भीड़ ने जुलूस निकालकर नारेबाजी की।

ये भी पढ़ें:श्रीचित्रगुप्त के नाम पर होगा गोरखपुर के इस चौक का नाम, सीएम योगी ने दी मंजूरी

नेपाल भंसार कुछ देर खुलने के बाद फिर बंद

नेपाल-भारत सीमा पर स्थित बेलहिया भंसार मंगलवार की सुबह कुछ घंटों के लिए खुला, लेकिन हालात बिगड़ने की आशंका में इसे दोबारा बंद करना पड़ा। सीमा बंद होने से मालवाहक वाहनों की लंबी कतार सोनौली तक पहुंच गई, वहीं नेपाल जाने वाले पर्यटक और व्यापारी परेशानी में हैं।

जिले में सोनौली बॉर्डर से सटे नेपाल के बेलहिया भंसार को मंगलवार की सुबह कुछ समय के लिए खोला गया था, लेकिन आंदोलन की वजह से इसे बंद कर दिया गया। कस्टम चीफ भैरहवा शिव प्रसाद न्यूपाने के अनुसार भंसार परिसर में सीमित जगह होने की वजह से केवल उतने ही वाहनों को प्रवेश दिया गया, जितनी क्षमता है। अधिक ट्रकों के लिए जगह न होने से मालवाहकों की लंबी लाइन सोनौली बाजार और आसपास तक देखी गई। सीमा पर आवाजाही ठप होने से सोनौली बाजार में ग्राहकों की आवाजाही लगभग शून्य हो गई है। काठमांडू और पोखरा में कर्फ्यू जारी रहने के कारण भारतीय यात्री फंसे हुए हैं। बुटवल, लुम्बिनी और पालपा से वही लोग निकल पा रहे हैं, जिनके पास निजी साधन हैं। सार्वजनिक परिवहन बेहद सीमित हैं।

रुपन्देही में कर्फ्यू हटा, निषेधाज्ञा लागू

रुपन्देही जिले से कर्फ्यू हटा दिया गया है, लेकिन धारा 144 लागू है। नेपाल सीमा पर पर्यटक वाहनों की भीड़ देखी जा रही है। कई यात्री नेपाल न जा पाने के कारण भारत लौट रहे हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और सीमा गतिविधियों पर पैनी नजर रखे हुए हैं।

Lucknow Lucknow News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |