UP police Moradabad constable drowned in Ramganga river flood, search operation underway रामगंगा नदी की बाढ़ में बह गया यूपी पुलिस का सिपाही, सर्च ऑपरेशन जारी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP police Moradabad constable drowned in Ramganga river flood, search operation underway

रामगंगा नदी की बाढ़ में बह गया यूपी पुलिस का सिपाही, सर्च ऑपरेशन जारी

यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी की बाढ़ के पानी में यूपी पुलिस का सिपाही बह गया। एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट और स्थानीय गोताखोर  दिन तलाश करते रहे, लेकिन सिपाही का पता नहीं चला।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 06:39 AM
share Share
Follow Us on
रामगंगा नदी की बाढ़ में बह गया यूपी पुलिस का सिपाही, सर्च ऑपरेशन जारी

यूपी के मुरादाबाद में डिलारी थाना क्षेत्र के गांव मुस्तफापुर बढ़ेरा के पास तेलीघाट पर मछलियां पकड़ने के लिए लगा जाल हटाते समय सिपाही रामगंगा नदी की बाढ़ के पानी में बह गया। साथी की सूचना पर एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट और स्थानीय गोताखोर मंगलवार को दिन भर तलाश करते रहे, लेकिन सिपाही का पता नहीं चला। तलाश जारी है।

गाजियाबाद कमिश्नरेट के लोनी बॉर्डर इलाके के गांव बेहटा निवासी मोनू कुमार यूपी पुलिस का 2018 बैच का सिपाही है। बीते करीब चार माह से मोनू कुमार की तैनाती डिलारी थाने में चल रही है। बताया गया कि सोमवार रात मोनू कुमार अपने साथी सिपाही अमरपाल के साथ क्षेत्र में रात्रि गश्त पर था। रात में ही उन्हें सूचना मिली की मुस्तफापुर बढ़ेरा के आगे तेलीघाट की पुलिया के पास से बह रहे रामगंगा की बाढ़ के पानी में मछुआरों ने जाल लगाया हुआ है। वहां जाल हटाते समय सिपाही मोनू कुमार का पैर फिसला और वह पानी में में बह गया। साथी सिपाही अमरपाल ने शोर मचाते हुए बचाने का प्रयास किया पर कामयाबी नहीं मिली। सूचना पर एसएसपी सतपाल अंतिल समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए।

ये भी पढ़ें:यूपी विधानसभा में आज लगातार 24 घंटे चलेगी चर्चा, यह अध्यादेश लाने जा रही सरकार
ये भी पढ़ें:यूपी में सड़क हादसा, रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर में 5 की मौत, 18 यात्री घायल

मंगलवार तड़के ही अधिकारियों ने एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट की टीम और स्थानीय गोताखोरों को नदी में उतरवा कर सर्च ऑपरेशन शुरू कराया। मंगलवार दिन चढ़ने तक सिपाही मोनू कुमार के परिजन भी वहां पहुंच गए। मंगलवार को दिन भर सर्च ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन सिपाही मोनू कुमार का कुछ पता नहीं चला। दोपहर में डीआईजी मुनिराज जी ने भी तेलीघाट पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया और सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

Up News UP News Today UP Floods अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |