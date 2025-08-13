रामगंगा नदी की बाढ़ में बह गया यूपी पुलिस का सिपाही, सर्च ऑपरेशन जारी

यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी की बाढ़ के पानी में यूपी पुलिस का सिपाही बह गया। एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट और स्थानीय गोताखोर दिन तलाश करते रहे, लेकिन सिपाही का पता नहीं चला।

यूपी के मुरादाबाद में डिलारी थाना क्षेत्र के गांव मुस्तफापुर बढ़ेरा के पास तेलीघाट पर मछलियां पकड़ने के लिए लगा जाल हटाते समय सिपाही रामगंगा नदी की बाढ़ के पानी में बह गया। साथी की सूचना पर एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट और स्थानीय गोताखोर मंगलवार को दिन भर तलाश करते रहे, लेकिन सिपाही का पता नहीं चला। तलाश जारी है।

गाजियाबाद कमिश्नरेट के लोनी बॉर्डर इलाके के गांव बेहटा निवासी मोनू कुमार यूपी पुलिस का 2018 बैच का सिपाही है। बीते करीब चार माह से मोनू कुमार की तैनाती डिलारी थाने में चल रही है। बताया गया कि सोमवार रात मोनू कुमार अपने साथी सिपाही अमरपाल के साथ क्षेत्र में रात्रि गश्त पर था। रात में ही उन्हें सूचना मिली की मुस्तफापुर बढ़ेरा के आगे तेलीघाट की पुलिया के पास से बह रहे रामगंगा की बाढ़ के पानी में मछुआरों ने जाल लगाया हुआ है। वहां जाल हटाते समय सिपाही मोनू कुमार का पैर फिसला और वह पानी में में बह गया। साथी सिपाही अमरपाल ने शोर मचाते हुए बचाने का प्रयास किया पर कामयाबी नहीं मिली। सूचना पर एसएसपी सतपाल अंतिल समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए।