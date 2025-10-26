ऑनलाइन दोस्ती पड़ी लड़की को भारी, पुलिसकर्मी का बेटा धमकी देने पहुंचा घर और फिर…

संक्षेप: अभिषेक यादव नामक युवक ने सोशल मीडिया पर दोस्ती की। निजी फोटो हासिल कर लिए। शादी की मना करने पर फोटो सोशल मीडिया पर फोटो डालने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है।

यूपी आगरा में ताजगंज क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ऑनलाइन फ्रेंडशिप के जाल में ऐसी फंसी कि उसकी जिंदगी दु:स्वप्न बन गई। युवती ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है अभिषेक यादव नामक युवक ने सोशल मीडिया पर दोस्ती की। निजी फोटो हासिल कर लिए। शादी की मना करने पर फोटो सोशल मीडिया पर फोटो डालने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। पुलिस ने आरोपित अभिषेक यादव और उसके माता, पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पीड़िता ने बताया उसकी दोस्ती काफी समय पहले बरौली अहीर निवासी अभिषेक यादव से हुई थी। सजातीय होने के चलते वह ऑनलाइन प्लेटफार्म और कॉल पर बात करने लगे। मिलना जुलना होने लगा। इसी बीच आरोपित ने उसके साथ फोटो ले लिए। शादी का दबाव बनाने लगा। शादी से इंकार करने पर आरोपी ने धमकी दी कि वह उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। कुछ दिनों में यह धमकी हकीकत बन गई। अभिषेक ने युवती की तस्वीरें विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर दीं। पीड़िता डर गई। जब पीड़िता ने विरोध किया, तो आरोपी ने दबंगई दिखाते हुए कहा कि उसके पिता पुलिस में हैं, इसलिए कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।