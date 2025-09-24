यूपी की पुलिस ने पैंट उतरवाई, थप्पड़ जड़ा और गाड़ी में बैठाकर ले गई, वीडियो हो रहा वायरल

यूपी की पुलिस ने पैंट उतरवाई, थप्पड़ जड़ा और गाड़ी में बैठाकर ले गई, वीडियो हो रहा वायरल
यूपी के हमीरपुर में मारपीट और लूट के आरोपित को पकड़ने के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस ने पकड़े गए युवक की पैंट उतरवाई, उसे थप्पड़ मारा और अपने साथ लेकर चली गई।
मारपीट और लूट के आरोपी को पकड़ने के बाद पुलिस ने उसकी पैंट उतरवाई और थप्पड़ जड़ने के बाद जबरन गाड़ी में बैठाकर ले गई। यह घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसका वीडियो वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया है। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
बिवांर क्षेत्र के विभूनी गांव के दीपक वर्मा ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि मंगलवार रात वह अपने घर आ रहा था। सायर गांव के बस स्टैंड के पास गांव के दो सगे भाइयों ने उसे पकड़ लिया और जबरिया अपने घर ले जाकर उसके साथ मारपीट की। इसके बाद दोनों उसे लेकर गांव के तालाब के किनारे पहुंचे और जान से मारने की नीयत से उसका गला दबाया। उसके शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। कान से सुनाई भी नहीं दे रहा है।
दोनों ने उसकी जेब से 15 हजार रुपये भी छीन लिए। हो-हल्ला मचने में उसकी बहन गांव के लोगों से साथ पहुंची तो दोनों भाइयों ने बहन के साथ भी मारपीट की। भीड़ बढ़ती देख दोनों जान से मार डालने की धमकी देते हुए भाग निकले। रात में ही 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचना दी गई।
कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई और एक आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस उसे अपने साथ ले जाती इसके पहले उसकी पैंट उतरवाई और पास खड़े एक दरोगा ने थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद गाड़ी में बैठाया। इसका वीडियो वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। इस संबंध में दरोगा विजय बहादुर ने बताया कि आरोपी शराब के नशे में था। इसके चलते उसने खुद ही कपड़े उतारे। नशे में वह गाली-गलौज कर रहा था इस कारण सख्ती बरती गई।