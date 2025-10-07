UP police involved in Rs 2 crore robbery from Gujarati company, one constable arrested, another wanted गुजराती कंपनी से दो करोड़ की लूट में यूपी पुलिस के सिपाही भी शामिल, एक गिरफ्तार, दूसरे की तलाश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsUP police involved in Rs 2 crore robbery from Gujarati company, one constable arrested, another wanted

गुजराती कंपनी से दो करोड़ की लूट में यूपी पुलिस के सिपाही भी शामिल, एक गिरफ्तार, दूसरे की तलाश

गुजराती कंपनी के वैन से दो करोड़ की लूट में यूपी पुलिस के जवान भी शामिल थे। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है। एक सिपाही को गिरफ्तार कर पांच लाख रुपए बरामद भी किए हैं। एक अन्य सिपाही की तलाश हो रही है। इसी मामले में एक आरोपी को पुलिस ने मार गिराया था। कई गिरफ्तार हुए थे।

Yogesh Yadav फिरोजाबाद, हिन्दुस्तान संवादTue, 7 Oct 2025 06:39 PM
फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर क्षेत्र में दो करोड़ रुपये की लूट में यूपी पुलिस के जवान भी शामिल थे। पुलिस ने जीआरपी आगरा में तैनात एक मुख्य आरक्षी को गिरफ्तार भी किया है। जांच में उसका नाम सामने आया था। उससे लूट के पांच लाख रुपये भी बरामद हुए है। एक अन्य पुलिसकर्मी की तलाश चल रही है। अब तक पुलिस सात आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एक आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया है।

थाना मक्खनपुर क्षेत्र में 30 सितंबर को लुटेरों ने गुजरात की जीके कम्पनी की वैन से 2 करोड़ रुपए लूट लिए थे। पुलिस की जांच में जीआरपी आगरा में तैनात मुख्य आरक्षी अंकुर प्रताप सिंह का नाम सामने आया। वह हाल में ए-423 ट्रांसयमुना कॉलोनी फेस-01 थाना एत्मादुद्दौला आगरा में रहता है। थानाध्यक्ष मक्खनपुर चमन कुमार शर्मा ने पुलिस बल के साथ श्री श्याम फैमिली ढाबा रूपसपुर के पास एनएच 19 से अंकुर को गिरफ्तार कर लिया।

ये भी पढ़ें:रात में गिरफ्तार, सुबह फरार, शाम में कहानी खत्म, दो करोड़ लूटने वाला ढेर

उसकी निशानदेही पर पत्नी के पास से लूट के 5 लाख रुपये भी बरामद किए। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर उसके खिलाफ थाना मक्खनपुर में धारा 310(2), 140(3), 324(4), 317(3)/61(2) बीएनएस में बढ़ोत्तरी कर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि लूट में एक और पुलिसकर्मी का नाम सामने आया है। उसकी तलाश की जा रही है।

दोनों सिपाही लूट की नकदी लेकर आए थे

एसपी देहात अनुज चौधरी ने बताया दोनों पुलिसकर्मियों को घटना के बारे में पहले ही पता चल गया था। घटना के बाद दोनों पुलिसकर्मी 30 सितंबर को अपनी गाड़ी से नई दिल्ली गए। वहा से लूट की नकदी लेकर आए। उन्होंने पुलिस में घटना के सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज होने व पुलिस टीम द्वारा की जाने वाली कार्यवाही एवं उसकी अंदरूनी जानकारी हासिल कर अपराधियों से साझा करने का वादा किया था।

ये है अब तक की कार्रवाई

दो करोड़ की लूट कांड के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई कर 4 अक्तूबर को 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। उनसे 1 करोड़ 5310 रुपये, लूट के रूपयों से खरीदा गया एक आईफोन (कीमत 55 हजार रुपये) व खरीदी गयी एक नई मोटरसाइकिल की रसीद कीमत 01 लाख रुपये, असलहा मय कारतूस व लूट की घटना में प्रयुक्त दो चार पहिया वाहन बरामद किए गए थे। दूसरे दिन रिकवरी को जाते समय 5 अक्टूबर को अभियुक्त नरेश हथकड़ी सहित पुलिस टीम को चकमा देकर फरार हो गया था। इसके बाद उस पर डीआईजी आगरा रेंज ने 50 हजार का इमाम घोषित किया था। पुलिस ने रात में उसे मुठभेड़ में मार गिराया था।

एसएसपी फिरोजाबाद सौरभ दीक्षित के अनुसार दो करोड़ की लूट में जीआरपी आगरा का सिपाही शामिल था। इसके बारे में दबोचे गए लुटेरों से जानकारी मिली थी। आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी पत्नी से लूट के पांच लाख रुपये भी बरामद कर लिए हैं। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

