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निर्दोषों’ को हत्या और लूट का मुल्जिम बनाकर गवाही भूले पुलिस इंस्पेक्टर, कोर्ट ने लिया ऐक्शन

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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अलीगढ़ के कासगंज में निर्दोषों’ को हत्या और लूट का मुल्जिम बनाकर गवाही  पुलिस इंस्पेक्टर भूले। समन, वारंट, एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद अब न्यायालय ने उनका वेतन रोकने के आदेश दिए हैं।  

निर्दोषों’ को हत्या और लूट का मुल्जिम बनाकर गवाही भूले पुलिस इंस्पेक्टर, कोर्ट ने लिया ऐक्शन

यूपी के अलीगढ़ के कासगंज में तैनात इंस्पेक्टर गोविंद वल्लभ शर्मा ने पांच साल पहले दादों थाने में रहते हुए उन ‘निर्दोषों’ को हत्या व लूट का मुल्जिम बना दिया, जो उस समय पहले से ही जेल में निरुद्ध थे। यहां तक अन्य पुलिसकर्मियों को गवाह बनाकर चार्जशीट लगा दी। मामले में न्यायालय में सभी गवाह पूरे हो चुके हैं। लेकिन, इंस्पेक्टर कई माह से गवाही देने ही नहीं आ रहे। समन, वारंट, एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद अब न्यायालय ने उनका वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। इसके लिए कासगंज एसएसपी व कोषाधिकारी को पत्र भेजा गया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद उपाध्याय के अनुसार दादों थाना क्षेत्र में 24 जनवरी 2021 की शाम को बाइक सवार युवक की लूट के बाद हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बिना जांच-पड़ताल के पहले से जेल में बंद महुआखेड़ा क्षेत्र के याकूबपुर निवासी भगवती उर्फ कालीचरण व कोमल समेत अन्य नामजद कर दिया। इन पर लूट व हत्या का मुकदमा लाद दिया। जबकि कालीचरण व कोमल पहले से अलग-अलग मामलों में घटना वाले दिन जेल में थे। इसके बाद कालीचरण की पत्नी ने न्यायालय में याचिका दायर की थी। कहा कि दादों पुलिस ने गलत तथ्यों के आधार पर उनके पति के खिलाफ हत्या और लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया। कोर्ट के आदेश पर साल 2023 में थाना दादों के प्रभारी समेत 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उधर, लूट व हत्या के मुकदमे के विवेचक इंस्पेक्टर गोविंद वल्लभ शर्मा ने कालीचरण, कोमल समेत चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगा दी। यह मुकदमा न्यायालय में चल रहा है।

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अधिवक्ता ने बताया कि सभी गवाह हो चुके हैं। केवल विवेचक इंस्पेक्टर गोविंग वल्लभ शर्मा की गवाही शेष है, जो वर्तमान में कासगंज के थाना ढोलना में प्रभारी हैं। समन, नोटिस, एनबीडब्ल्यू वारंट भी जारी किए जा चुके हैं। लेकिन, साक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इसी बीच इंस्पेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही का अनुरोध किया। यहां भी वे नहीं आए। इस पर न्यायालय ने कासगंज के एसएसपी व जिला कोषाधिकारी को पत्र लिखकर आदेश दिया है कि जब तक साक्षी साक्ष्य पूर्ण कराने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर दे, तब तक उनका वेतन आहरित न किया जाए।

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वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद उपाध्याय ने बताया कि दादों पुलिस ने बिना जांच-पड़ताल किए कालीचरण व भगवती को लूट व हत्या का मुल्जिम बना दिया था। दोनों समेत चार लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। इस पर इंस्पेक्टर गोविंद वल्लभ शर्मा समेत 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा हुआ था। अब इंस्पेक्टर लंबे समय से गवाही के लिए उपस्थित नहीं हो रहे। इस पर न्यायालय ने उनका वेतन रोकने के आदेश दिए हैं।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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