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यूपी पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के हर जिले से मांगी ये डिटेल, बड़ा अभियान छेड़ने की तैयारी

Ajay Singh विवेक पांडेय, गोरखपुर
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पुलिस मुख्यालय की इंटरपोल शाखा की ओर से जारी निर्देश के अनुसार भगोड़ों को पकड़ने के लिए फोकस समूह का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य अपने देश में अपराध कर विदेशों में फरार अपराधियों को चिन्हित कर उनकी लोकेशन का पता लगाना और संबंधित देशों के सहयोग से उन्हें भारत लाने की कार्रवाई को गति देना है।

यूपी पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के हर जिले से मांगी ये डिटेल, बड़ा अभियान छेड़ने की तैयारी

UP Crime News : उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी पुलिस कमिश्नरेट, जिलों और इकाइयों से विदेशों में छिपे अपराधियों का ब्योरा मांगा है। विदेशों में छिपकर कानून से बच रहे ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज हो गई है। केंद्र सरकार, इंटरपोल और केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से ऐसे भगोड़ों की हर जिले से पहचान कर लोकेशन ट्रैकिंग, गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए विशेष पहल शुरू की गई है। कोशिश जल्द से जल्द विदेश में बैठे ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसकर उन्हें कानून की गिरफ्त में लाने की है।

पुलिस मुख्यालय की इंटरपोल शाखा की ओर से जारी निर्देश के अनुसार भगोड़ों को पकड़ने के लिए फोकस समूह का गठन किया गया है। इस समूह का उद्देश्य अपने देश में अपराध कर विदेशों में फरार अपराधियों को चिन्हित कर उनकी लोकेशन का पता लगाना और संबंधित देशों के सहयोग से उन्हें भारत लाने की कार्रवाई को गति देना है।

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इसके लिए अपराधियों को चार प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इनमें आतंकवाद एवं संगठित अपराध, मादक पदार्थ (नारकोटिक्स) अपराध, आर्थिक अपराध तथा साइबर अपराध, मानव तस्करी एवं अन्य अपराध शामिल हैं। पुलिस मुख्यालय ने विशेष रूप से आर्थिक अपराध, साइबर अपराध और मानव तस्करी के मामलों में विदेशों में छिपे वांछित आरोपियों की जानकारी मांगी है।

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गोरखपुर से 19 आरोपित अपराध कर भागे हैं विदेश

गोरखपुर से विदेश भागे ज्यादातर के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी है। लुक आउट नोटिस से अब तक सात आरोपितों को गोरखपुर पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। अभी जिले के 12 से अधिक आरोपित विदेश में छिपे हैं, जिनके खिलाफ आउट लुक नोटिस जारी है। विदेश भागे आरोपितों में पासपोर्ट की जालसाजी, दुष्कर्म, डीपी एक्ट से जुड़े केस दर्ज हैं। इनमें सर्वाधिक 12 आरोपितों की संख्य जिले के साउथ इलाके की है।

यहां के कई थानों में फर्जी पासपोर्ट बनवाने के आरोप में पासपोर्ट एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। बड़हलगंज, गोला, गगहा, बेलीपार, खजनी आदि थानों में केस दर्ज हैं। जिले के नार्थ इलाके से दो आरोपित पर लुक आउट नोटिस है तो वहीं शहर क्षेत्र के थानों से क्राइम पर विदेश भागे पांच आरोपितों पर लुक आउट पुलिस ने जारी कराया है।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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