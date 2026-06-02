यूपी पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के हर जिले से मांगी ये डिटेल, बड़ा अभियान छेड़ने की तैयारी

पुलिस मुख्यालय की इंटरपोल शाखा की ओर से जारी निर्देश के अनुसार भगोड़ों को पकड़ने के लिए फोकस समूह का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य अपने देश में अपराध कर विदेशों में फरार अपराधियों को चिन्हित कर उनकी लोकेशन का पता लगाना और संबंधित देशों के सहयोग से उन्हें भारत लाने की कार्रवाई को गति देना है।

UP Crime News : उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी पुलिस कमिश्नरेट, जिलों और इकाइयों से विदेशों में छिपे अपराधियों का ब्योरा मांगा है। विदेशों में छिपकर कानून से बच रहे ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज हो गई है। केंद्र सरकार, इंटरपोल और केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से ऐसे भगोड़ों की हर जिले से पहचान कर लोकेशन ट्रैकिंग, गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए विशेष पहल शुरू की गई है। कोशिश जल्द से जल्द विदेश में बैठे ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसकर उन्हें कानून की गिरफ्त में लाने की है।

पुलिस मुख्यालय की इंटरपोल शाखा की ओर से जारी निर्देश के अनुसार भगोड़ों को पकड़ने के लिए फोकस समूह का गठन किया गया है। इस समूह का उद्देश्य अपने देश में अपराध कर विदेशों में फरार अपराधियों को चिन्हित कर उनकी लोकेशन का पता लगाना और संबंधित देशों के सहयोग से उन्हें भारत लाने की कार्रवाई को गति देना है।

इसके लिए अपराधियों को चार प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इनमें आतंकवाद एवं संगठित अपराध, मादक पदार्थ (नारकोटिक्स) अपराध, आर्थिक अपराध तथा साइबर अपराध, मानव तस्करी एवं अन्य अपराध शामिल हैं। पुलिस मुख्यालय ने विशेष रूप से आर्थिक अपराध, साइबर अपराध और मानव तस्करी के मामलों में विदेशों में छिपे वांछित आरोपियों की जानकारी मांगी है।

गोरखपुर से 19 आरोपित अपराध कर भागे हैं विदेश गोरखपुर से विदेश भागे ज्यादातर के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी है। लुक आउट नोटिस से अब तक सात आरोपितों को गोरखपुर पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। अभी जिले के 12 से अधिक आरोपित विदेश में छिपे हैं, जिनके खिलाफ आउट लुक नोटिस जारी है। विदेश भागे आरोपितों में पासपोर्ट की जालसाजी, दुष्कर्म, डीपी एक्ट से जुड़े केस दर्ज हैं। इनमें सर्वाधिक 12 आरोपितों की संख्य जिले के साउथ इलाके की है।