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यूपी पुलिस का हेड कांस्टेबल निकला हथियार तस्कर, मालखाने से बेच दी रिवाल्वर-तमंचा-लाइसेंसी पिस्टल

By Ajay Singh
प्रमुख संवाददाता, मेरठ
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आरोपी के पास से एक .32 बोर की पिस्टल, 38 बोर की मेड इन इंग्लैंड वेब्ली स्कॉट रिवाल्वर, तीन तमंचे और कारतूस बरामद किए गए। खुलासा हुआ कि उसका नाम केशू यादव पुत्र स्वर्गीय नरेंद्र यादव निवासी मटौरा मवाना है। उसका चचेरा भाई हेड कांस्टेबल है और वर्तमान में शामली के कांधला थाने में तैनात है।

यूपी पुलिस का हेड कांस्टेबल निकला हथियार तस्कर, मालखाने से बेच दी रिवाल्वर-तमंचा-लाइसेंसी पिस्टल

UP Police News : यूपी पुलिस का हेड कांस्टेबल अमित (शामली के कांधला थाने का हेड मोहर्रिर मालखाना) हथियार तस्कर निकला। आरोपी ने कांधला थाने के मालखाने से लाइसेंसी पिस्टल, रिवाल्वर और तमंचे चोरी कर अपने तहेरे भाई को बेचने के लिए दिए थे। मवाना पुलिस ने आरोपी हेड कांस्टेबल के भाई को गिरफ्तार कर लिया है और हथियार बरामद किए हैं। हेड कांस्टेबल और उसके साथी को वांटेड घोषित किया गया है। दूसरी ओर, कांधला थाने में इंस्पेक्टर की ओर से हेड मोहर्रिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपी की तलाश में दो जिलों की पुलिस को लगाया गया है।

मवाना पुलिस ने गुरुवार शाम को मखदूमपुर अड्डे के पास संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया था। तलाशी में आरोपी के पास से एक .32 बोर की पिस्टल, 38 बोर की मेड इन इंग्लैंड वेब्ली स्कॉट रिवाल्वर, तीन तमंचे और कारतूस बरामद किए गए। खुलासा हुआ कि उसका नाम केशू यादव पुत्र स्वर्गीय नरेंद्र यादव निवासी मटौरा मवाना है। उसका चचेरा भाई यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल है और वर्तमान में शामली के कांधला थाने में तैनात है। वह थाने के मालखाना प्रभारी था और उसी ने सारे हथियार और कारतूस मालखाने से चोरी किए थे। उसने ये हथियार लाकर केशू और तुषार पुत्र गजेंद्र को बेचने के लिए दिए थे।

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इंग्लैंड मेड रिवाल्वर का नहीं मिला रिकार्ड

मवाना पुलिस ने केशू से जो 38 बोर की मेड इन इंग्लैंड वेब्ली स्कॉट रिवाल्वर बरामद की है, उसका मिलान कांधला थाने के मालखाने से नहीं हो सका है। पुलिस मानकर चल रही है कि हेड कांस्टेबल ने मालखाने से ये हथियार और कारतूस चोरी कर अपने तहेरे भाई केशू को बेचने के लिए दिए। इसी को लेकर फिलहाल छानबीन की जा रही है।

शामली पुलिस ने भी किया मुकदमा

मेरठ एसएसपी अविनाश पांडेय ने घटना की जानकारी एडीजी मेरठ भानु भास्कर को दी। एडीजी ने शामली पुलिस को आदेश दिया। कांधला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बच्चू सिंह ने हेड कांस्टेबल अमित कुमार यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मवाना पुलिस ने जिस पिस्टल को बरामद किया, उसका लाइसेंस कांधला स्थित मोहल्ला गुजरान निवासी शाविर जंग पुत्र रफीक जंग के नाम पर है। पता चला डीएम शामली ने 19 अगस्त 2020 को शाविर का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया था। 22 अगस्त 2020 को पिस्टल को दरोगा अरविंद कुमार ने मालखाने में हेड कांस्टेबल मालखाना अरविंद कुमार की सुपुर्दगी में जमा कराया था।

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क्या बोली पुलिस

मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडेय ने बताया कि मवाना पुलिस ने केशू यादव नाम के आरोपी को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। केशू का भाई अमित यादव यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल है और कांधला थाने में तैनाती थी। हेड कांस्टेबल ने ही हथियार और कारतूस चोरी कर केशू को बेचने के लिए दिए थे। अमित और उसके साथी तुषार की पुलिस को तलाश है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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