यूपी पुलिस का हेड कांस्टेबल निकला हथियार तस्कर, मालखाने से बेच दी रिवाल्वर-तमंचा-लाइसेंसी पिस्टल

आरोपी के पास से एक .32 बोर की पिस्टल, 38 बोर की मेड इन इंग्लैंड वेब्ली स्कॉट रिवाल्वर, तीन तमंचे और कारतूस बरामद किए गए। खुलासा हुआ कि उसका नाम केशू यादव पुत्र स्वर्गीय नरेंद्र यादव निवासी मटौरा मवाना है। उसका चचेरा भाई हेड कांस्टेबल है और वर्तमान में शामली के कांधला थाने में तैनात है।

UP Police News : यूपी पुलिस का हेड कांस्टेबल अमित (शामली के कांधला थाने का हेड मोहर्रिर मालखाना) हथियार तस्कर निकला। आरोपी ने कांधला थाने के मालखाने से लाइसेंसी पिस्टल, रिवाल्वर और तमंचे चोरी कर अपने तहेरे भाई को बेचने के लिए दिए थे। मवाना पुलिस ने आरोपी हेड कांस्टेबल के भाई को गिरफ्तार कर लिया है और हथियार बरामद किए हैं। हेड कांस्टेबल और उसके साथी को वांटेड घोषित किया गया है। दूसरी ओर, कांधला थाने में इंस्पेक्टर की ओर से हेड मोहर्रिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपी की तलाश में दो जिलों की पुलिस को लगाया गया है।

मवाना पुलिस ने गुरुवार शाम को मखदूमपुर अड्डे के पास संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया था। तलाशी में आरोपी के पास से एक .32 बोर की पिस्टल, 38 बोर की मेड इन इंग्लैंड वेब्ली स्कॉट रिवाल्वर, तीन तमंचे और कारतूस बरामद किए गए। खुलासा हुआ कि उसका नाम केशू यादव पुत्र स्वर्गीय नरेंद्र यादव निवासी मटौरा मवाना है। उसका चचेरा भाई यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल है और वर्तमान में शामली के कांधला थाने में तैनात है। वह थाने के मालखाना प्रभारी था और उसी ने सारे हथियार और कारतूस मालखाने से चोरी किए थे। उसने ये हथियार लाकर केशू और तुषार पुत्र गजेंद्र को बेचने के लिए दिए थे।

इंग्लैंड मेड रिवाल्वर का नहीं मिला रिकार्ड मवाना पुलिस ने केशू से जो 38 बोर की मेड इन इंग्लैंड वेब्ली स्कॉट रिवाल्वर बरामद की है, उसका मिलान कांधला थाने के मालखाने से नहीं हो सका है। पुलिस मानकर चल रही है कि हेड कांस्टेबल ने मालखाने से ये हथियार और कारतूस चोरी कर अपने तहेरे भाई केशू को बेचने के लिए दिए। इसी को लेकर फिलहाल छानबीन की जा रही है।

शामली पुलिस ने भी किया मुकदमा मेरठ एसएसपी अविनाश पांडेय ने घटना की जानकारी एडीजी मेरठ भानु भास्कर को दी। एडीजी ने शामली पुलिस को आदेश दिया। कांधला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बच्चू सिंह ने हेड कांस्टेबल अमित कुमार यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मवाना पुलिस ने जिस पिस्टल को बरामद किया, उसका लाइसेंस कांधला स्थित मोहल्ला गुजरान निवासी शाविर जंग पुत्र रफीक जंग के नाम पर है। पता चला डीएम शामली ने 19 अगस्त 2020 को शाविर का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया था। 22 अगस्त 2020 को पिस्टल को दरोगा अरविंद कुमार ने मालखाने में हेड कांस्टेबल मालखाना अरविंद कुमार की सुपुर्दगी में जमा कराया था।