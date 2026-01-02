अपराधियों पर कहर बनकर टूटी यूपी पुलिस, एक साल में 23 कुख्यात हुए ढेर, 22 करोड़ की संपत्ति जब्त

संक्षेप: मेरठ जोन के 7 जिलों में पुलिस ने माफिया और बड़े अपराधियों की 22 करोड़ की संपत्ति जब्त की है, साथ ही गैंगस्टर में 163 मुकदमे कराए गए। वर्ष 2016 से तुलनात्मक डाटा जारी किया गया है।

यूपी में अपराधियों पर पुलिस कहर बनकर टूटी। पिछले एक साल में पुलिस ने अपराधियों पर ताबड़ातेड़ कार्रवाई करते हुए कई एनकाउंटर किए। मेरठ जोन के 7 जिलों में पुलिस ने माफिया और बड़े अपराधियों की 22 करोड़ की संपत्ति जब्त की है, साथ ही गैंगस्टर में 163 मुकदमे कराए गए। वर्ष 2016 से तुलनात्मक डाटा जारी किया गया है और लूट-डकैती समेत फिरौती के लिए अपहरण में 85 प्रतिशत या उससे ज्यादा की कमी बताई गई है। इसके अलावा हत्या के मामलों में 63 प्रतिशत, बलवे में 60 प्रतिशत और रेप के मामलों में 61 प्रतिशत की कमी दिखाई गई है।

मेरठ जोन पुलिस ने वर्ष 2025 में अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 23 बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर किया। इनके अलावा राज्य और जोन स्तर पर 294 माफिया और उनके गैंग के सदस्यों को चिह्नित करते हुए 29 प्रकरण में 22 करोड़ की संपत्ति भी जब्त कराई गई। मेरठ जोन एडीजी कार्यालय से एक तुलनात्मक डाटा भी जारी किया गया है, जो वर्ष 2016 से तुलना कर बनाया गया है। इसमें बताया गया कि वर्ष 2016 में डकैती की 38 और लूट की 874 वारदात हुई थी। वर्ष 2025 में मात्र चार डकैती और 101 लूट की घटनाएं हुई।

वर्ष 2016 में हत्या की 862 घटना, बलवे की 1081, चोरी की 813 वारदात, फिरौती के लिए अपहरण की 7 घटना और रेप की 544 घटनाएं हुई। वर्ष 2025 में ये घटनाएं काफी कम हुई। पिछले साल हत्या की घटनाओं में 63.57 प्रतिशत की कमी आई और मात्र 314 हत्या हुई। बलवे की 337, चोरी की 319, फिरौती के लिए अपहरण की मात्र एक घटना और रेप की 208 घटनाएं हुई हैं।

वर्ष 2025 का मुठभेड़ का डाटा एनकाउंटर में ढेर - 23 शहीद हुए पुलिसकर्मी - 01(इंस्पेक्टर) घायल अपराधी - 851 घायल पुलिसकर्मी - 19 25 हजारी बदमाश गिरफ्तार - 176 50 हजारी बदमाश गिरफ्तार - 08 50 से एक लाख के बदमाश - 03 गैंगस्टर के मुकदमे - 365 गैंगस्टर में गिरफ्तारी - 1184 गुंडा अधिनियम - 365 आबकारी अधिनियम - 4202 एनडीपीएस - 1019 एनएसए - 12 शस्त्र अधिनियम - 4798 माफिया और अपराधियों पर एक्शन माफिया की संपत्ति जब्त - 22.3158344 करोड़ रुपये मेरठ जोन में चिन्हित माफिया - 294 गिरफ्तार अपराधी-माफिया - 262 गैंगस्टर अधिनियम में मुकदमे - 163 गैंग पंजीकरण की संख्या - 766 जिलाबदर किए गए - 120 रासुका की कार्रवाई - 05

ऑपरेशन कन्विक्शन में कार्रवाई मेरठ जोन के सात जिलों में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 6 आरोपियों को मृत्युदंड की सजा कराने में भूमिका निभाई है। 449 अपराधियों को आजीवन कारावास और 78 को 20 साल से ज्यादा की सजा कराई है। 33 अपराधियों को 15 से 19 साल की सजा हुई है, जबकि 166 अपराधियों को 10 से 14 साल की सजा हुई। 268 अपराधियेां को 5 से नौ साल की सजा हुई, जबकि 3163 अपराधियों को पांच साल या उससे कम की सजा हुई है। कुल मिलाकर 4163 अपराधियों को सजा कराई गई है।