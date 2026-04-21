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मुख्तार अंसारी के इन 2 गुर्गों को 3 दशक में भी नहीं खोज पाई पुलिस, रुंगटा केस में आरोपी हैं दोनों इनामी

Apr 21, 2026 07:43 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी में विहिप नेता नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण और हत्या के केस में शामिल मुख्तार अंसारी के खास कहे जाने वाले दो-दो लाख के इनामी शहाबुद्दीन और अताउर्रहान तीन दशक से पुलिस के लिए पहेली बने हुए हैं।

मुख्तार अंसारी के इन 2 गुर्गों को 3 दशक में भी नहीं खोज पाई पुलिस, रुंगटा केस में आरोपी हैं दोनों इनामी

UP News: यूपी पुलिस की इनामी अपराधियों की जारी सूची में मुख्तार अंसारी का नाम उसके फरार गुर्गों के जरिये अब भी जिंदा है। पूर्वाँचल के कोयला किंग रहे विहिप नेता नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण और हत्या के केस में शामिल मुख्तार अंसारी के खास कहे जाने वाले दो-दो लाख के इनामी शहाबुद्दीन और अताउर्रहान तीन दशक से पुलिस के लिए पहेली बने हुए हैं। वे देश में हैं या बाहर दूसरे देश में पनाह लिए हैं, पुलिस यह भी पता नहीं कर सकी है।

भेलूपुर के रवींद्रपुरी के रहने वाले नंद किशोर रुंगटा का 1997 में अपहरण कर रंगदारी मांगी गई थी। आरोप है कि रंगदारी की रकम लेने के बाद बिहार में उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि आज तक उनका शव पुलिस के हाथ नहीं लगा। इस केस में मुख्तार अंसारी के साथ ही उसका साला गाजीपुर के महरूपुर (मोहम्मदाबाद) निवासी अताउर्रहमान उर्फ बाबू उर्फ सिकंदर तथा यहीं का निवासी शहाबुद्दीन समेत अन्य आरोपी थे। हाईप्रोफाइल मामला होने के कारण इसे सीबीआई को सौंप दिया गाय था। सीबीआई की ओर से ही अताउर्रहमान उर्फ बाबू उर्फ सिकंदर तथा शहाबुद्दीन पर दो-दो लाख रुपये इनाम घोषित किया गया था।

बीकेडी समेत तीन एक-एक लाख के इनामी

चौबेपुर के धौरहरा में जुलाई, 2013 में बृजेश सिंह के चचेरे भाई सतीश कुमार सिंह की हत्या में फरार चल रहे इंद्रदेव सिंह उर्फ बीकेडी पर एक लाख रुपये का इनाम है। इसके अलावा पुलिस कस्टडी से भागने वाला लखनऊ का सलीम उर्फ मुख्तार शेख कैंट थाने से, दरोगा का पिस्टल छीनने और जानलेवा हमले में बिहार के समस्तीपुर के लल्लन सिंह पर एक-एक लाख का इनाम है। इनमें बीकेडी समेत तीनों पुलिस के लिए रहस्य बने हुए हैं। चोलापुर के गोसाईपुर का सुनील यादव, चौबेपुर के धन्नीपुर का अजीम अहमद, कोतवाली के कपिलेश्वर गली निवासी विश्वास शर्मा उर्फ नेपाली 50-50 हजार के इनामी हैं। यूपी पुलिस के साथ ही यूपी एसटीएफ को भी इनकी तलाश है।

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2500 से दो लाख रुपये तक के 43 इनामी

कमिश्नरेट पुलिस की इनामियों की सूची में वर्तमान में 43 नाम हैं। इसमें 2500 से लेकर दो लाख रुपये तक के इनामी शामिल हैं। इन 43 में 35 ऐसे हैं, जो एक या दो दशक से पुलिस के लिए पहेली बने हुए हैं। यक्ष ऐप पर इनका भी विवरण अपलोड किया गया है। इनकी कुंडली भी शामिल है। ताकि दूसरे जिलों में इनकी सक्रियता हो तो ये दबोचे जा सकें।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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