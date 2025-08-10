UP Police Half Encounter Wanted history Sheeter in 30 cases Arrested shot in leg 30 से ज्यादा केस, 10 साल से वांटेड! यूपी पुलिस ने किया हॉफ एनकाउंटर, गिरफ्तार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
30 से ज्यादा केस, 10 साल से वांटेड! यूपी पुलिस ने किया हॉफ एनकाउंटर, गिरफ्तार

यूपी पुलिस ने एक 10 साल से वांछित हिस्ट्रीशीटर राकेश उर्फ बकरा को गिरफ्तार कर लिया है। हिस्ट्रीशीटर को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी। बदमाश के पास से एक तमंचा, एक जिंदा व एक खोखा कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, बुलंदशहरSun, 10 Aug 2025 09:52 AM
यूपी के बुलंदशहर में अरनिया थाना क्षेत्र के ईशनपुर अंडरपास के निकट पुलिस ने हॉफ एनकाउंटर में एक वांटेड बदमाश को पकड़ा। यूपी पुलिस की दस वर्षों से वांछित बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के बाद उसे जेल भेजा जाएगा। गिरफ्तार बदमाश पर लूट, हत्या का प्रयास और गैंगस्टर सहित विभिन्न धाराओं में करीब 30 मुकदमे दर्ज हैं।

सीओ खुर्जा पूर्णिमा सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वांछित अपराधियों के खिलाफ शनिवार रात अरनिया पुलिस द्वारा ईशनपुर अंडरपास के निकट वाहन चेकिंग की रही थी। तभी एक बाइक पर संदिग्ध व्यक्ति खुर्जा की तरफ से आता दिखाई दिया। जिसको रूकने का इशारा किया गया, लेकिन वह नही रुका और बाइक को तेजी से मोड़कर भागने लगा। पुलिस ने बदमाश का पीछा कर घेराबंदी की गयी, तो अपने आपको पुलिस से घिरता देख बदमाश ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की। जिसमें बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया।

घायल बदमाश की पहचान राकेश उर्फ बकरा पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम जरारा थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर के रुप में हुई हैं। घायल बदमाश को उपचार हेतु चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और बाइक बरामद की। पुलिस के अनुसार उक्त बदमाश लगभग 10 वर्ष से वांछित था। जिसके खिलाफ अलग -अलग थानों में हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, गैंगस्टर एक्ट, नकबजनी आदि धाराओं में 30 से अधिक मुकदमे दर्ज है।

