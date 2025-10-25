यूपी पुलिस ने हॉफ एनकाउंटर में पकड़े दो पशु चोक, मुठभेड़ में दोनों के पैर में लगी गोली

संक्षेप: यूपी के अलीगढ़ में जिले के देहात इलाके के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में ताबड़तोड़ पशु चोरी करने वाले गिरोह के दो बदमाशों को अतरौली पुलिस ने मुठभेड़ में दबोच लिया। इनके पैरों में गोली लगी है। आरोपी कासगंज के रहने वाले हैं। इनके साथी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में टीमें लगी हुई हैं।

यूपी के अलीगढ़ में जिले के देहात इलाके के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में ताबड़तोड़ पशु चोरी करने वाले गिरोह के दो बदमाशों को अतरौली पुलिस ने मुठभेड़ में दबोच लिया। इनके पैरों में गोली लगी है। आरोपी कासगंज के रहने वाले हैं। इनके साथी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में टीमें लगी हुई हैं। एसपी देहात अमृत जैन ने बताया कि 20 सितंबर की रात को अतरौली क्षेत्र के गांव चपौटा में आरोपियों ने मारपीट कर भैंस चोरी की थी। इसमें मुकदमा दर्ज हुआ।

वहीं, 11 अक्टूबर की रात को गांव बढ़ौली क्षेत्र में ताला तोड़कर भैंस चोरी हुई। उसी रात को पालीमुकीमपुर क्षेत्र से पांच भैंस, दो कटिया चोरी हुईं। इसके बाद हरदुआगंज, दादों, छर्रा, गोधा व विजयगढ़ क्षेत्र से एक-एक भैंस, गभाना क्षेत्र से एक भैंस व एक कटिया चोरी हुईं। सभी मामलों में मुकदमा दर्ज करके सीओ अतरौली राजीव द्विवेदी व सीओ छर्रा धनंजय के नेतृत्व में थाना अतरौली पुलिस, स्वॉट व सर्विलांस की टीमों को लगाया गया।

इसी क्रम में शुक्रवार देररात टीम को सूचना मिली कि पीआरवी पर सूचना मिली कि एक सफेद रंग की पिकअप में कुछ बदमाश पशु चोरी का प्रयास करके भागे हैं। इसी दौरान शेखुपुर राजमार्गपुर चौराहा पिलुखनी बंबा से चेकिंग के दौरान पिकअप को रोका तो वह चालक ने भागने का प्रयास किया। यू-टर्न लेने के दौरान पिकअप पलटकर क्षतिग्रस्त हो गई। आरोपियों ने खुद को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग कर दी।

जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस ने कासगंज के थाना कोतवाली क्षेत्र के नदरई निवासी फिरोज पुत्र तोतिया उर्फ मुकेश बंजारा व आरिफ पुत्र शब्बीर उर्फ कन्होई को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से दो तमंचे, कारतूस, भैंस चोरी की बिक्री से प्राप्त 41 हजार 850 रुपये व घटना में प्रयुक्त एक पिकअप बरामद हुई है। दोनों के पैर में गोली लगी है। इनके साथी अकराबाद निवासी यासीन पुत्र अब्दुल्ला (मूल निवासी नदरई, कासगंज) व अन्य मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है।