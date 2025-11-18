Hindustan Hindi News
यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में पकड़ा शातिर बदमाश चुनिया, मुठभेड़ में पैर में लगी गोली

संक्षेप: यूपी पुलिस को सोमवार की रात एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। लंबे समय से वांछित बदमाश को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया। इस दौरान शातिर के पैर में गोली लगी। वहीं, उसका एक साथी जवाबी फायरिंग के दौरान वहां से फरार हो गया।

Tue, 18 Nov 2025 11:09 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान, पीलीभीत
यूपी पुलिस को सोमवार की रात एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। लंबे समय से वांछित बदमाश को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया। इस दौरान शातिर के पैर में गोली लगी। बताया जा रहा है कि यूपी में पीलीभीत के पूरनपुर के थाना घुंघचाई क्षेत्र में सोमवार देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई।

ग्राम मदारपुर के निकट संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार दो संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। मामले में मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की ओर से हुई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश शामिल उर्फ चुनिया पुत्र भूरा, निवासी ग्राम डगा सुखदासपुर, थाना माधोटांडा, गोली लगने से घायल हो गया।

उसे दाहिनी टांग में घुटने के नीचे गोली लगी। दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर गन्ने के खेतों की ओर फरार हो गया। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस टीम ने आसपास कांबिंग शुरू कर दी है। घायल चुनिया को उपचार के लिए सीएचसी पूरनपुर भेजा गया, जहां उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है।

अनेक मामलों में वांछित था चुनिया

घायल बदमाश शामिल उर्फ चुनिया कई आपराधिक मामलों में वांछित है। उसके खिलाफ वर्ष 2019 से लेकर 2025 तक पूरनपुर और घुंघचाई थानों में आयुध अधिनियम व सीएस एक्ट के चार मुकदमे दर्ज हैं।

मुठभेड़ में शामिल पुलिस टीम

प्रभारी निरीक्षक प्रकाश सिंह के नेतृत्व में उपनिरीक्षक दीपचन्द्र, उपनिरीक्षक सुरेन्द्र सिंह, हेड कांस्टेबल बन्टी शर्मा, कांस्टेबल डब्बू बैसोया और कांस्टेबल शोभित कुमार मौजूद थे।

