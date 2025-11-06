यूपी पुलिस ने गो-तस्करी में वांछित बिहार के बदमाश का किया हॉफ एनकाउंटर, पैर में लगी गोली

संक्षेप: यूपी के गोरखपुर में पुलिस ने हॉफ एनकाउंटर में एक अपराधी को धर दबोचा है। गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र में पुलिस और गो-तस्करी के आरोपित बदमाश के बीच गुरुवार भोर में मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश को पैर में गोली लगी।

यूपी के गोरखपुर में पुलिस ने हॉफ एनकाउंटर में एक अपराधी को धर दबोचा है। गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र में पुलिस और गो-तस्करी के आरोपित बदमाश के बीच गुरुवार भोर में मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश को पैर में गोली लगी, जिसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बिहार के गोपालगंज निवासी पप्पू शाह के रूप में हुई है। वह 25 हजार रुपये का इनामी और गो-तस्करी के एक पुराने मामले में वांछित था।

पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष इत्यानन्द पांडेय के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार, रात में गश्त के दौरान सूचना मिली कि इनामी बदमाश बनस्पति माता मंदिर तिराहा की ओर आने वाला है। पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी बिना नंबर की बाइक पर आता दिखाई दिया। पुलिस को देखते ही उसने फायर झोंक दिया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें पप्पू शाह के पैर में गोली लग गई।

पुलिस ने मौके से एक देसी तमंचा .315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक फायर किया गया खोखा कारतूस और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की है। पप्पू शाह पर पूर्व में गौ-हत्या निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम और आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।