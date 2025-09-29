UP Police Half Encounter Muzaffarnagar Man killed Widow Girlfriend for Loan money उधार लिए 50 हजार वापस न करने पर प्रेमी ने की महिला की हत्या, बच्चों को कमरे में बंद कर भागा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Police Half Encounter Muzaffarnagar Man killed Widow Girlfriend for Loan money

Srishti Kunj संवाददाता, मुजफ्फरनगरMon, 29 Sep 2025 05:54 AM
यूपी के मुजफ्फरनगर में उधार 50 हजार रुपए न लौटाने पर प्रेमी ने विधवा प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के छह दिन बाद आरोपी को मुठभेड में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस, बाइक व अन्य सामान बरामद किए है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी महिला के बच्चों को एक कमरे में बंद कर फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए भिजवा दिया है।

खालापार थाना क्षेत्र के गांव वहलना निवासी सुनीता कश्यप के पति महिपाल कश्यप की तीन साल पहले मौत हो गयी थी। वह अपने तीन बच्चों प्रियांशु(16) आदित्य (12) व देवकी (06) के साथ मकान में रहती थी। पति की मौत के बाद वह एक फैक्ट्री में नौकरी कर रही थी। महिला का प्रेम प्रसंग आलम राणा निवासी कुंगर पट्टी सुजडू के साथ चल रहा था। वह अक्सर रात्रि में महिला के घर पर जाता था। शनिवार को भी महिला से मिलने के लिए उसके घर पर गया था।

ये भी पढ़ें:तौकीर रजा के 77 लोगों ने उपद्रव के लिए जुटाई थी भीड़, बड़ी कार्रवाई की तैयारी

पहले उसने महिला को बाजार ले जाकर उसे खरीदारी कराकर लाया था। रात्रि में वह महिला के पास ही रुक गया। तीनों बच्चे एक कमरे में सोने चले गए,जबकि महिला व आलम एक कमरेे में सो रहे थे। तडके दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद होने पर आरोपी ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। महिला के चिल्लाने पर उसके बच्चे जाग गए। आरोपी बच्चों के कमरे का बाहर से कूंडा लगाकर फरार हो गया। बच्चों के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पडताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। थाना प्रभारी महावीर चौहान ने बताया कि दोपहर के समय आरोपी आलम को मुठभेड के दौरान गिरफ्तार कर लिया है।

उसने पुलिस को पूछताछ में बताया कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। महिला ने उससे 50 हजार रु पए उधार लिए थे। वह उधार की रकम वापस नहीं कर रही थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। आरोपी ने उसके बाद महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मुठभेड में घायल आरोपी को अस्पताल में भिजवा दिया है।

