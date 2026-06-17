Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी पुलिस के ताबड़तोड़ हाफ एनकाउंटर, गैंगरेप के दो आरोपी समेत 6 बदमाश गिरफ्तार

Srishti Kunj संवाददाता, मुजफ्फरनगर
Follow us on Google News
share

मुजफ्फरनगर में मंगलवार को यूपी पुलिस की गोलियां तड़तड़ाईं। अलग-अलग इलाकों में एक के बाद एक चार मुठभेड़ हुईं। इनमें पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। चरथावल में युवती से गैंगरेप करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं।

यूपी पुलिस के ताबड़तोड़ हाफ एनकाउंटर, गैंगरेप के दो आरोपी समेत 6 बदमाश गिरफ्तार

यूपी के मुजफ्फरनगर में यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें से चरथावल पुलिस ने युवती से गैंगरेप के आरोपी मुठभेड़ में दबोचे। इसके अलावा 15 हजार का इनामी गिरफ्तार किया और दो वाहन चोर समेत तीन पकड़े हैं।

मुजफ्फरनगर जनपद पुलिस ने मंगलवार को अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई चार मुठभेड़ों के दौरान गैंगरेप के दो आरोपियों, दो वाहन चोरों, बैंक चोरी के आरोपी और 15 हजार रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ों में पांच आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हुए। उनके कब्जे से अवैध तमंचे, चोरी की स्कूटी, नकदी और अन्य सामान बरामद किया गया।

ये भी पढ़ें:अस्पताल से लौटा तो फिर मारूंगी... 11 दिन तक तड़पकर पति की मौत,पत्नी ने मारा चाकू

गैंगरेप के दो आरोपी मुठभेड़ में दबोचे

चरथावल पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान युवती से गैंगरेप के मामले में वांछित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने प्रेसवार्ता में बताया कि चार दिन पूर्व चरथावल थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती को जंगल में ले जाकर उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर गैंगरेप किया था। पुलिस ने एक नामजद व अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।

मंगलवार तड़के पुलिस को सूचना मिली कि गैंगरेप के आरोपी दधेडू खुर्द की तरफ जाने वाले रास्ते पर खड़े है। पुलिस ने आरोपियों की घेराबंदी की तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उमर उर्फ सालिम निवासी गांव दधेडू खुर्द थाना चरथावल पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया।

ये भी पढ़ें:घर के बाहर खेल रहा था मासूम, कार सवार उठाकर ले गए, CCTV में कैद हुई वारदात

जबकि उसका साथी मोहम्मद अब्दुल्ला निवासी गांव बागोवाली थाना नई मंडी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने दो तमंचे बरामद किए है। पुलिस घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

नई मंडी पुलिस ने दो वाहन चोर पकड़े

नई मंडी कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दो अंतर्जनपदीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार वाहन चोर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। घायल वाहन चोरों से दो तमंचे, एक मोबाइल व चोरी की स्कूटी बरामद की है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि देर रात नई मंडी कोतवाली पुलिस सिसौना पुलिया के पास चेकिंग कर रही थी।

ये भी पढ़ें:गजब का फर्जीवाड़ा! युवक को भनक नहीं, उसके नाम पर 10 करोड़ के लोन से चल रही कंपनी

इस दौरान स्कूटी सवार दो संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वकील निवासी अजराडा थाना मुण्डाली जिला मेरठ और परवेज निवासी नहाली थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद गोली लगने से घायल हो गए। उनके कब्जे से दो तमंचे, एक मोबाइल और चोरी की स्कूटी बरामद हुई। बरामद स्कूटी कुछ दिन पहले नई मंडी क्षेत्र से चोरी की गई थी। वाहन चोरों के खिलाफ चोरी, लूट व अन्य अपराधिक मामलें दर्ज है।

बैंक में चोरी करने वाला आरोपी दबोचा

जानसठ पुलिस ने तिसंग गांव स्थित यूनियन बैंक में सेंध लगाकर नकदी चोरी करने वाले आरोपी नीरज उर्फ भट्टड़ निवासी बुआड़ा कला थाना खतौली को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी के पैर में गोली लगी है। उसके कब्जे से चोरी की गई 4.17 लाख रुपये की पूरी रकम, एक तमंचा, लोहे की रॉड और बाइक बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने कर्ज चुकाने के लिए बैंक में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया है।

15 हजार का इनामी भी चढ़ा पुलिस के हत्थे

शाहपुर पुलिस ने देर रात मुठभेड़ के दौरान 15 हजार के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। खतौली-शाहपुर मार्ग पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक सवार को रुकने का इशारा किया, लेकिन वह भागने लगा। पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ बदमाश तैय्यब उर्फ छोटू निवासी न्यू सीलमपुर, दिल्ली निकला। वह बुढ़ाना थाने से वांछित था और उस पर 15 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

और पढ़ें
Muzaffar Nagar News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।