यूपी पुलिस के ताबड़तोड़ हाफ एनकाउंटर, गैंगरेप के दो आरोपी समेत 6 बदमाश गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर में मंगलवार को यूपी पुलिस की गोलियां तड़तड़ाईं। अलग-अलग इलाकों में एक के बाद एक चार मुठभेड़ हुईं। इनमें पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। चरथावल में युवती से गैंगरेप करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं।

यूपी के मुजफ्फरनगर में यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें से चरथावल पुलिस ने युवती से गैंगरेप के आरोपी मुठभेड़ में दबोचे। इसके अलावा 15 हजार का इनामी गिरफ्तार किया और दो वाहन चोर समेत तीन पकड़े हैं।

मुजफ्फरनगर जनपद पुलिस ने मंगलवार को अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई चार मुठभेड़ों के दौरान गैंगरेप के दो आरोपियों, दो वाहन चोरों, बैंक चोरी के आरोपी और 15 हजार रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ों में पांच आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हुए। उनके कब्जे से अवैध तमंचे, चोरी की स्कूटी, नकदी और अन्य सामान बरामद किया गया।

गैंगरेप के दो आरोपी मुठभेड़ में दबोचे चरथावल पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान युवती से गैंगरेप के मामले में वांछित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने प्रेसवार्ता में बताया कि चार दिन पूर्व चरथावल थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती को जंगल में ले जाकर उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर गैंगरेप किया था। पुलिस ने एक नामजद व अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।

मंगलवार तड़के पुलिस को सूचना मिली कि गैंगरेप के आरोपी दधेडू खुर्द की तरफ जाने वाले रास्ते पर खड़े है। पुलिस ने आरोपियों की घेराबंदी की तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उमर उर्फ सालिम निवासी गांव दधेडू खुर्द थाना चरथावल पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया।

जबकि उसका साथी मोहम्मद अब्दुल्ला निवासी गांव बागोवाली थाना नई मंडी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने दो तमंचे बरामद किए है। पुलिस घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

नई मंडी पुलिस ने दो वाहन चोर पकड़े नई मंडी कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दो अंतर्जनपदीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार वाहन चोर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। घायल वाहन चोरों से दो तमंचे, एक मोबाइल व चोरी की स्कूटी बरामद की है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि देर रात नई मंडी कोतवाली पुलिस सिसौना पुलिया के पास चेकिंग कर रही थी।

इस दौरान स्कूटी सवार दो संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वकील निवासी अजराडा थाना मुण्डाली जिला मेरठ और परवेज निवासी नहाली थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद गोली लगने से घायल हो गए। उनके कब्जे से दो तमंचे, एक मोबाइल और चोरी की स्कूटी बरामद हुई। बरामद स्कूटी कुछ दिन पहले नई मंडी क्षेत्र से चोरी की गई थी। वाहन चोरों के खिलाफ चोरी, लूट व अन्य अपराधिक मामलें दर्ज है।

बैंक में चोरी करने वाला आरोपी दबोचा जानसठ पुलिस ने तिसंग गांव स्थित यूनियन बैंक में सेंध लगाकर नकदी चोरी करने वाले आरोपी नीरज उर्फ भट्टड़ निवासी बुआड़ा कला थाना खतौली को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी के पैर में गोली लगी है। उसके कब्जे से चोरी की गई 4.17 लाख रुपये की पूरी रकम, एक तमंचा, लोहे की रॉड और बाइक बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने कर्ज चुकाने के लिए बैंक में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया है।