कच्छा-बनियान गैंग का हॉफ एनकाउंटर, यूपी पुलिस से मुठभेड़ में तीन के पैर में लगी गोली

यूपी के मथुरा में थाना जैंत पुलिस, सर्विलांस टीम और रिवार्डेड टीम से चेकिंग के दौरान जैंत-आझई रेलवे अंडरपास के समीप शुक्रवार देर रात रट्टी गैंग के नाम से चोरी, लूट करने वाले अंतर्राज्यीय कच्छा-बनियानधारी गिरोह के सदस्यों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में तीन बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जबकि एक को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से तमंचा, कारतूस, कार, जेवर और चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण बरामद कर घायलों को उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया है।

सीओ सदर संदीप सिंह ने बताया कि शुक्रवार देर रात जैंत थाना पुलिस, सर्विलांस व रिवार्डेड टीम संयुक्त रूप से बदमाशों की तलाश में क्षेत्र में भ्रमण पर थी। शुक्रवार रात करीब साढ़े 12 बजे रट्टी गैंग के नाम से कुख्यात अंतर्राज्यी कच्छा बनियानधारी गैंग के आने की सटीक सूचना पर जैंत-आझई रेलवे अंडरपास के समीप चेकिंग की। सामने से आ रहे कार सवारों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की फायरिंग में कच्छा-बनियानधारी गिरोह के तीन सदस्य घायल हो गये।

इनमें झांसी से 50 हजार का इनामी रह चुका लक्ष्मणगढ़, महाराजपुरा, ग्वालियर निवासी मनोज उर्फ सरपंच, गांव आलोरी, मालनपुर, भिंड, मध्यप्रदेश निवासी भूरे सिंह उर्फ भूरा उर्फ वीरेंद्र उर्फ लपटा, गांव रांसू, रिठौरा, मुरैना, मध्यप्रदेश निवासी राजेश पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जबकि गांव मडौरा, कुठौन्द, जालौन, उत्तर प्रदेश निवासी आकाश सिंह सेंगर को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया।

ये हुई बरामदगी प्रभारी निरीक्षक जैंत उमेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि कच्छा बनियान धारी गिरोह के सदस्यों से पुलिस टीम ने तलाशी के दौरान चार तमंचा, कारतूस, घटना में प्रयुक्त मारुति सियाज कार, विभिन्न घटनाओं से चोरी किये हजारों रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवर, नकदी और चोरी करने के दौरान प्रयुक्त उपकरण कटर, पेचकस, टॉर्च इत्यादि बरामद किये हैं।

रोड किनारे गांव, कस्बा में करते हैं वारदात सीओ सदर संदीप सिंह ने बताया कि अंर्तराज्यीय कच्छा बनियानधारी गिरोह विभिन्न राज्यों के मुख्य मार्गों से सटे गांवों में वारदात करता है। इस दौरान गिरोह के लोग बदमाश कच्छा-बनियान पहनने के बाद गांव से दो-तीन किमी दूर कार को खड़ी करके गांव में घरों को निशाना बना दरवाजों के कुंदे कटर आदि से तोड़कर घुस कर चोरी करते हैं। इस दौरान घर का कोई सदस्य जागकर टोकता है तो उसकी हत्या करने से भी नहीं हिचकते हैं।

सीओ सदर ने बताया कि इन्होंने 29 जुलाई की रात गांव आझई खुर्द में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार जैंत क्षेत्र के गांव आझई में 29 जुलाई की रात कच्छा बनियान में आये बदमाशों ने कन्हैया, नौहबत सिंह, राजपाल सिंह, सौदान सिंह आदि के घरों को निशाना बना चोरी की घटना को अंजाम दिया था। बदमाश यहां घरों से लाखों रुपये के जेवर व नकदी चोरी कर ले गये थे। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। कन्हैया ने थाना जैंत में बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।