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यूपी पुलिस ने हॉफ एनकाउंटर कर पकड़े तीन शातिर बदमाश, मुठभेड़ में एक पैर में लगी गोली

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, गोंडा
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यूपी पुलिस ने गोंडा में हॉफ एनकाउंटर कर तीन शातिर बदमाश पकड़े। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। तीनों शातिर अंतरजनपदीय चोर हैं और कई जिलों में चोरी की घटनाओं में वांछित थे।

यूपी पुलिस ने हॉफ एनकाउंटर कर पकड़े तीन शातिर बदमाश, मुठभेड़ में एक पैर में लगी गोली

यूपी पुलिस ने हॉफ एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली मारी। यूपी में गोण्डा के करनैलगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया, जबकि उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए तीनों शातिर अंतरजनपदीय चोर हैं और कई जिलों में चोरी की घटनाओं में वांछित थे।

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण में शनिवार की रात सोनहरा मोड़ के पास वाहन चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार तीन संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी रामचंद्र गुप्ता के पैर में गोली लगी। उसे पहले सीएचसी करनैलगंज और फिर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी चांदबाबू व नईम को मौके से दबोच लिया गया।

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तलाशी में उनके पास से 1.1 किलोग्राम चांदी, 11 ग्राम सोना, 93 हजार रुपये नकद, 315 बोर का तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस, मोबाइल और बिना नंबर की बाइक बरामद हुई। पूछताछ में आरोपियों ने कर्नलगंज क्षेत्र में दर्ज आधा दर्जन चोरी की घटनाओं को स्वीकार किया। बताया कि वे सुनसान मकानों व दुकानों को निशाना बनाते थे। चोरी का माल बेचकर धन आपस में बांट लेते थे। गिरफ्तार रामचंद्र व नईम पर चोरी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। ये कार्रवाई प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र राय व एसओजी प्रभारी मनीष कुमार की टीम ने की।

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बुजुर्गों के लिए मददगार बनेगी पुलिस

अकेलेपन और असुरक्षा से जूझ रहे बुजुर्गों के लिए गोण्डा पुलिस ने नई पहल शुरू की है। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान और त्वरित सहायता के उद्देश्य से पुलिस ने पूरे जिले में विशेष कम्युनिटी पुलिसिंग अभियान चलाने का निर्णय लिया है। अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान के तहत जिले के सभी थानों में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों का चिन्हीकरण किया जा रहा है।

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पुलिस का मकसद है कि अकेले रहने वाले या बीमार बुजुर्गों को किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि किसी भी बुजुर्ग को स्वास्थ्य, सुरक्षा या पारिवारिक समस्या ह, तो सीपीयू टीम तत्काल संबंधित थाने से समन्वय कर सहायता उपलब्ध कराएगी। उन्होंने सभी क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि बुजुर्गों से बातचीत के दौरान सम्मान और संवेदनशीलता बरतें।

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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