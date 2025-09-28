यूपी पुलिस ने हॉफ एनकाउंटर में पकड़ा रेप का आरोपी, मुठभेड़ में पैर में गोली लगी

यूपी में फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में पुलिस ने एक गांव में किशोरी से रेप का प्रयास करने वाले एक वांछित आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की आरोपी के पैर में गोली लगी जिससे वह घायल हो गया।

यूपी में फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में पुलिस ने एक गांव में किशोरी से रेप का प्रयास करने वाले एक वांछित आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की आरोपी के पैर में गोली लगी जिससे वह घायल हो गया। पुलिस को आरोपी के पास से तमंचा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जहां से उसे जेल भेज दिया।

थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपी ने अपने घर में सो रही 15 वर्षीय किशोरी से बलात्कार का प्रयास किया था। उक्त मामले में परिजनों ने आरोपी के खिलाफ पोस्को एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस तभी से आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। शनिवार की अलसुबह पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में वांछित आरोपी नगला पोहपी रोड पर खड़ा है। वह कहीं भागने की फिराक में है। सूचना पर शिकोहाबाद पुलिस की टीम ने नगला पोहपी रोड पर पहुंचकर सघन चेकिंग अभियान चलाया।

पुलिस को एक संदिग्ध युवक आता दिखाई दिया जब पुलिस से उसे रुकने का इशारा किया तो वह पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस टीम ने घेराबंदी की तो आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक गोली आरोपी के लगी जिससे वह घायल हो गया। पुलिस को आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा, कारतूस, खोखा बरामद हुआ। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी का नाम ताज मोहम्मद उर्फ कदरुआ पुत्र सफी मोहम्मद निवासी असुआ थाना शिकोहाबाद बताया। सूचना पर एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घटना का मुआयना किया।

मिशन शक्ति की टीम ने निभाई भूमिका शुक्रवार की सुबह जहां सट्टे का कारोबार करने वाले अभियुक्त को शिकोहाबाद की मिशन शक्ति की टीम ने मुठभेड़ में दबोचने में अहम भूमिका निभाई थी। अब शनिवार को हुई मुठभेड़ में भी किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले अपराधी को मिशन शक्ति की पुलिस टीम ने दबोचकर जेल भेज दिया।