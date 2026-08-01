देवरिया में तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, यूपी पुलिस हाफ एनकाउंटर में दो लुटेरे गिरफ्तार
देवरिया में भोर में पुलिस ने दो लुटेरे गिरफ्तार कर लिए हैं। पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ खुखुन्दू थाना क्षेत्र में हुई। गोली लगने के बाद एक बदमाश को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
यूपी के देवरिया में पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दो को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि देवरिया जिले के खुखुन्दू थाना क्षेत्र में आधी रात को पुलिस की गोलियां तड़तड़ा उठी। पुलिस मुठभेड़ के दौरान दो लुटेरे गिरफ्तार किये गए। एक को पैर में गोली लगने के बाद महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। एसपी समेत अन्य अधिकारियों ने घटना स्थल पहुंच जानकारी ली।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार खुखुन्दु थाना क्षेत्र में हाल ही में चैन लुट की दो घटनाएं हुई थीं। घटना होने के बाद से ही पुलिस सक्रिय थी और बदमाशो की तलाश में थी। इस बीच आधी रात को मुखबिर ने सूचना दिया कि दो शातिर लुटेरे बाइक से महुई पांडेय के समीप आ रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस हरकत में आ गई और बाइक सवार दो युवकों का घेराबंदी की। पुलिस के घेराबंदी करते ही बाइक सवार बदमाश पुलिस टीम पर फायर झोंक दिए, पुलिस खुद का बचाव करते हुए जवाबी कार्रवाई की।
जवाबी कार्रवाई के दौरान बदमाश कलीम शेख निवासी मोहन मुंडेरा थाना रामपुर को पैर में गोली लग गई और वह मौके पर ही गिर गया। पुलिस तत्काल उसे उपचार के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज पहुंचाई। उसके पास से असलहा, बाइक व एक लुट की सोने की चेन बरामद की गई। वही उसके साथी मुसाफिर शाह निवासी मोहन मुंडेरा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर किया।एएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश गिरफ्तार किए गए है। एक बदमाश को पैर में गोली लगने के बाद मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है।
बाल अपचारी गिरफ्तार, 10 लाख से अधिक के आभूषण बरामद
वहीं, देवरिया में सदर कोतवाली के दानोपुर में हुई चोरी का पुलिस ने शुक्रवार को पर्दाफाश कर दिया। बाल अपचारी को गिरफ्तार कर पुलिस ने 10 लाख से अधिक का सामान बरामद कर लिया। पड़ोसी प्रांत बिहार के गोपालगंज जिले की रहने वाली सुमन देवी दानोपुर में किराए का कमरा लेकर रहती हैं, 24 जून को मकान का ताला खोलकर चोर ने 10 लाख रुपए से अधिक का आभूषण भी चुरा लिया। इस मामले में पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही थी। इस बीच जेल चौकी प्रभारी को मुखबिर से सूचना दिया कि बाल अपचारी ने चोरी किया है और वह जेल के पास खड़ा है, सूचना के बाद पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंच कर बाल अपचारी को गिरफ्तार कर लिया।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें