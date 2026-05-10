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यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर नाबालिग समेत पकड़े दो शातिर, मुठभेड़ में पैर में लगी गोली

Srishti Kunj हिन्दुस्तान टीम, देवरिया
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देवरिया के गौरी बाजार क्षेत्र में दो महिलाओं से झपट्टा मार कर आभूषण छीनने वाले नाबालिग समेत दो बदमाश पुलिस से हुए मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनके पास से छिनैती के आभूषण , तमंचा व कारतूस भी बरामद हुआ है।

यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर नाबालिग समेत पकड़े दो शातिर, मुठभेड़ में पैर में लगी गोली

यूपी के देवरिया जिले में यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में दो शातिर बदमाश पकड़े। इनमें से एक नाबालिग है। दोनों छिनैती में आरोपी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि देवरिया के गौरी बाजार क्षेत्र में दो महिलाओं से झपट्टा मार कर आभूषण छीनने वाले नाबालिग समेत दो बदमाश पुलिस से हुए मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनके पास से छिनैती के आभूषण , तमंचा व कारतूस भी बरामद हुआ है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार गौरीबाजार व रुद्रपुर कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम शनिवार देर रात रामपुर चौराहे पर संदिग्ध व्यक्तियों के वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर एक दो पहिया केटीएम मोटरसाइकिल वाहन संख्या यूपी 53 ई वी 6044 पर सवार दो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखायी दिए। जिन्हें पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो वे पुलिस के बैरियर को टक्कर मारते हुए बिना रुके भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया जाने लगा, पीछा करने के दौरान गुरुजघाट पुलिया के पास उनकी बाइक मोड़ पर फिसल कर गिर गई। इसके बाद दोनों बाइक सवार बदमाश पुलिया के किनारे जाकर पुलिस पर फायरिंग करने लगे, तब पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में एक बदमाश के बाये पैर में गोली लग गई तथा एक अन्य व्यक्ति को मौके पर गिरफ्तार किया गया।

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पुलिस टीम ने इनके कब्जे से 2 तमंचा, 315 बोर व 06 जिन्दा कारतूस, 315 बोर व 1 खोखा कारतूस, 315 बोर तमंचे की नाल में फंसा हुआ बरामद किया। बदमाशों के पास से छीनी गई 1 अंगूठी पीली धातु , एक सफेद धातु की हाथपलानी , छह हजार रुपए नगद और बाइक पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस टीम के पूछताछ में घायल अभियुक्त द्वारा अपना नाम पता जैनुद्दीन उर्फ गोगा पुत्र सलाउद्दीन वार्ड न. 10 फाजिलनगर थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर बताया गया। जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज देवरिया ले जाया गया।

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बदमाशों ने इसी 2 मई को बैतालपुर एचपी पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार महिला से झपट्टा मार कर बैग छिनने, 26 अप्रैल को इजरही के पास से बाइक सवार महिला से पर्स छिनने की वारदात को स्वीकार किया है। दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस गिरफ्तार दोनों बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को पकड़ लिया गया है और दोनों के खिलाफ मामले में कार्रवाई की जाएगी।

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Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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