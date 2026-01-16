यूपी पुलिस हॉफ एनकाउंटर में ईनामी बदमाश गिरफ्तार, बाएं पैर में गोली लगने से घायल

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

यूपी में देवरिया पुलिस ने मुठभेड़ में 25 हजार के इनामी बदमाश मंटू यादव को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश का हाफ एनकाउंटर किया। उसके बाएं पैर में गोली लगी है। महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। दबोचा गया बदमाश मदनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है।

Jan 16, 2026 01:41 pm ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान टीम, देवरिया
यूपी में देवरिया पुलिस ने मुठभेड़ में 25 हजार के इनामी बदमाश मंटू यादव को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश का हाफ एनकाउंटर किया। उसके बाएं पैर में गोली लगी है। महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। दबोचा गया बदमाश मदनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उस पर आजमगढ़ पुलिस ने इनाम घोषित किया था।

अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि अपराध पर रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सुरौली व थाना मदनपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा पकड़ी बाजार में शुक्रवार की भोर में संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दिया गया कि ग्राम सुकईपुरा से ठाकुरदेवा पुल की तरफ आने वाली सड़क से बाइक से एक बादमाश आ रहा है। इस सूचना पर थाना सुरौली पुलिस व थाना मदनपुर पुलिस द्वारा दो टीमें बनाकर आने वाले बादमाश का इंतजार किया जाने लगा। थोड़ी देर में एक मोटरसाइकिल सवार सुकईपुरा से ठाकुरदेवा पुल की तरफ आता हुआ दिखाई दिया।

दोनों पुलिस टीमों द्वारा उक्त मोटरसाइकिल सवार को टार्च की रोशनी से रूकने का इशारा किए जाने पर मोटरसाइकिल सवार गाड़ी न रोककर तेजी से मोटरसाइकिल पीछे मोड़कर भागना चाहा कि मोटरसाइकिल के साथ फिसलकर गिर गया और अपनी मोटरसाइकिल वहीं पर छोड़कर सुकईपुरा की तरफ भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा उसका पीछा किया गया तो उक्त बादमाश ने जान से मारने की नियत से पुलिस टीमों पर फायर कर दिया। पुलिस की जबाबी कार्यवाही में उक्त अभियुक्त के बायें पैर में घुटने के नीचे गोली लगी और वह वहीं गिर गया। उसे पुलिस अभिरक्षा में लेते हुए तत्काल अस्पताल भेजवाया गया ।

उसके पास से एक तमन्चा, तीन जिन्दा कारतूस, बाइक बरामद हुई है। दबोचे गए बदमाश की पहचान मन्टू यादव उर्फ अपराधी पुत्र अखिलेश यादव निवासी बभनी बेलवनिया थाना मदनपुर जनपद देवरिया के रुप में हुई । उसके विरुद्ध थाना सुरौली पर मु0अ0सं0- 06/2026 धारा 109, 317(2) बी0एन0एस0 व 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है । उसके ऊपर आजमढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 25 हजार रुपए इनाम घोषित किया था।

