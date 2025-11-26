यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर पकड़ा कई राज्यों का वैंटेड बदमाश जीतू, पैर में मारी गोली

संक्षेप: यूपी के बुलंदशहर में अन्तर्राजीय दिल्ली, एनसीआर व उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में चोरी में वांछित मैनपुरी जनपद का शातिर बदमाश जितेंद्र और जीतू थाना सिकन्द्राबाद पुलिस से हुई मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Wed, 26 Nov 2025 11:49 AM

यूपी के बुलंदशहर में अन्तर्राजीय दिल्ली, एनसीआर व उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में चोरी में वांछित मैनपुरी जनपद का शातिर बदमाश जितेंद्र और जीतू थाना सिकन्द्राबाद पुलिस से हुई मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार देर रात की तड़के थाना सिकन्द्राबाद पुलिस दनकौर तिराहे के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग कर रही थी। उसी समय बाइक पर सवार दो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये, जिनको रुकने का इशारा किया तो नहीं रुके। बल्कि निजामपुर रोड की तरफ जाने वाले रास्ते पर बाइक को तेजी से लेकर भागने लगे।

पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया तो बिजलीघर के पास बदमाशों की बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गयी। बदमाशों द्वारा अपने आपको पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। तथा दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। जिसकी कॉम्बिंग कर गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार घायल बदमाश की पहचान जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र कामता उर्फ कान्ता प्रसाद निवासी ग्राम बरखेडा थाना कुरावली जनपद मैनपुरी के रुप में हुई हैं। जिसको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस, नकदी व बाइक बरामद हुई है।

उल्लेखनीय है कि बदमाश शातिर किस्म का चोर/लुटेरा है। जो कि थाना सिकन्द्राबाद पर पंजीकृत मुअसं 1031/25 धारा 109(1) बीएनएस में लगातार वांछित चल रहा था। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे थे। बदमाश पर करीब 28 मुकदमे दर्ज हैं। उल्लेखनीय है कि बदमाश के कब्जे से बरामद बाइक HF DELUXE (UP 14BA 4857) थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट जनपद गाजियाबाद में पंजीकृत मु0अ0सं0 710/25 धारा 305(2) बीएनएस से सम्बन्धित है।

