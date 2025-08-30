दो दर्जन से ज्यादा लूट में शामिल दो भाई यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में पकड़े, पैर में लगी गोली
यूपी के बरेली में पुलिस ने हाफ एनकाउंटर करके दो भाइयों को पकड़ा। दोनों भाई दो दर्जन से भी ज्यादा लूट और छिनैती की वारदात में शामिल रहे। पुलिस को लंबे समय से इनकी तलाश थी। जानकारी मिलते ही पुलिस ने इन्हें पकड़ने पहुंची तो दोनों भाइयों ने भागने की कोशिश की। इसी बीच पुलिस और आरोपियों में हुई मुठभेड़ के दौरान दोनों के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया जहां से दोनों को जेल भेजा जाएगा।
जानकारी के अनुसार लगभग 28 लूट और छिनैती कर चुके दो सगे भाई मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों भाइयों ने मीरगंज और आंवला क्षेत्र में लूट और छिनैती की ये सभी घटनाएं की हैं। सीबीगंज के मिलक नवदिया में किराए पर दोनों रहते थे और यहां से वारदात करने जाते थे। लूट और छिनैती के बाद लूटा माल बरेली में बेचते थे। इनमें जेवर भारी मात्रा में शामिल थे। पुलिस के पास कई मामले आ चुके थे जिनके बाद इन दोनों की पहचान की गई थी। पुलिस को इनकी तलाश थी।
मीरगंज पुलिस ने दोनों भाइयों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई मीरगंज के गांव दियोरिया अब्दुल्लागंज के निवासी हैं। इनके नाम सोहेल और तस्लीम बताए गए हैं। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों को पकड़ा तो इनके पास से लूटे गए चार कुंडल भी बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार उनके कब्जे से अवैध असलाह व कारतूस, 04 कुण्डल (पीली धातु), 02 मोबाइल फोन, 4580 रुपये एवं घटना में प्रयुक्त 01 बाइक KTM -250 DUKE बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले में दोनों के खिलाफ पहले ही लूट और छिनैती के कई मामले दर्ज हो चुके हैं। इसी आधार पर दोनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा जाएगा।