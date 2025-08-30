दो दर्जन से ज्यादा लूट में शामिल दो भाई यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में पकड़े, पैर में लगी गोली

यूपी के बरेली में पुलिस ने हाफ एनकाउंटर करके दो भाइयों को पकड़ा। दोनों भाई दो दर्जन से भी ज्यादा लूट और छिनैती की वारदात में शामिल रहे। पुलिस को लंबे समय से इनकी तलाश थी। दोनों के पैर में गोली मारकर उन्हें पकड़ा।

यूपी के बरेली में पुलिस ने हाफ एनकाउंटर करके दो भाइयों को पकड़ा। दोनों भाई दो दर्जन से भी ज्यादा लूट और छिनैती की वारदात में शामिल रहे। पुलिस को लंबे समय से इनकी तलाश थी। जानकारी मिलते ही पुलिस ने इन्हें पकड़ने पहुंची तो दोनों भाइयों ने भागने की कोशिश की। इसी बीच पुलिस और आरोपियों में हुई मुठभेड़ के दौरान दोनों के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया जहां से दोनों को जेल भेजा जाएगा।

जानकारी के अनुसार लगभग 28 लूट और छिनैती कर चुके दो सगे भाई मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों भाइयों ने मीरगंज और आंवला क्षेत्र में लूट और छिनैती की ये सभी घटनाएं की हैं। सीबीगंज के मिलक नवदिया में किराए पर दोनों रहते थे और यहां से वारदात करने जाते थे। लूट और छिनैती के बाद लूटा माल बरेली में बेचते थे। इनमें जेवर भारी मात्रा में शामिल थे। पुलिस के पास कई मामले आ चुके थे जिनके बाद इन दोनों की पहचान की गई थी। पुलिस को इनकी तलाश थी।